Władze Estonii zdecydowały o usunięciu wszystkich sowieckich pomników z przestrzeni publicznej

Ukraiński pułk "Azow", w odpowiedzi na uznanie go przez rosyjski Sąd Najwyższy za organizację terrorystyczną, wezwał USA i inne państwa do uznania Rosji za państwo terrorystyczne.

W wydanym we wtorek oświadczeniu, opublikowanym na swojej stronie internetowej, pułk "Azow" odniósł się do dzisiejszej decyzji Sądu Najwyższego Rosji o uznaniu go za organizację terrorystyczną.

"Azow" stwierdził, że uznanie go za organizację terrorystyczną ma posłużyć Rosji do szukania uzasadnień dla rosyjskich zbrodni wojennych. Jako przykład takiej zbrodni podano ostrzelanie obozu jenieckiego w Ołeniwce, gdzie zginęło kilkudziesięciu azowców (w oświadczeniu wydarzenie to nazwano "publiczną egzekucją").