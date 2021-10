Rząd Litwy chce płacić starszym ludziom po 100 euro za zaszczepienie się przeciw COVID-19

Litwa rozważa wprowadzenie zachęty do zaszczepienia się przeciw COVID-19 w postaci 100 euro dla starszych ludzi – podała w poniedziałek agencja BNS.

Litewskie Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego i Pracy zaproponowało jednorazową wypłatę w kwocie 100 euro dla świeżo zaszczepionych seniorów. Prawo do świadczenia przysługiwałoby także tym, którzy przyjmą zastrzyk przypominający.

Resort zarejestrował projekt ustawy, zgodnie z którym 100 euro przysługiwałoby osobom w wieku 75 lat i starszym, które nie otrzymały jeszcze żadnej dawki szczepionki i zostaną w pełni zaszczepione do 1 grudnia br. Do wypłaty będą kwalifikować się także ci, którzy przyjmą zastrzyk przypominający do 1 kwietnia 2022 roku. Jedna osoba byłaby uprawniona tylko do jednej płatności.

Ministerstwo stwierdziło, że propozycja ma na celu „zachęcenie środkami finansowymi osób w wieku 75 lat i starszych do rozwinięcia lub utrzymania odporności na Covid-19”.

Do tej pory na Litwie co najmniej jeden zastrzyk szczepionki na koronawirusa otrzymało 76,2 procent osób w wieku 75 lat i starszych. W przypadku osób w wieku 80 lat i starszych wskaźnik ten wynosi 65,1 procent.

Jak pisaliśmy, 13 września na Litwie weszły w życie ograniczenia dla osób, które nie mogą wylegitymować się tzw. „paszportem możliwości” wydawanym osobom zaszczepionym przeciw COVID-19, ozdrowieńcom oraz tym, którzy uzyskali negatywny wynik testu na koronawirusa. Mieszkańcy Litwy bez tzw. „paszportu możliwości” nie mogą korzystać ze sklepów z towarami nie-pierwszej potrzeby, centrów handlowych oraz bazarów o powierzchni powyżej 1500 metrów kwadratowych, salonów kosmetycznych, klubów sportowych a także nie mogą brać udziału z imprezach z udziałem ponad 500 osób. Studenci szkół wyższych oraz uczęszczający na kursy dla dorosłych mogą bez przeszkód chodzić na zajęcia tylko jeśli mają „paszport możliwości”.

Pomimo takich obostrzeń liczba wykrytych infekcji oraz zgonów z powodu COVID-19 nieprzerwanie rośnie. Obecnie średnia 7-dniowa wynosi prawie 1700 przypadków dziennie, czyli więcej niż podczas wiosennej fali. Podobnie rzecz ma się ze zgonami (obecnie średnio 22).

PRZECZYTAJ: Litwa: sytuacja epidemiczna pogarsza się pomimo ostrych restrykcji

Kresy.pl / lrt.lt