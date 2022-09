Premier Armenii alarmuje świat – rosyjski garnizon w tym państwie również w stanie alarmu [+MAPA]

We wtorek rano siły Azerbejdżanu nadal ostrzeliwały pogranicze Armenii. Premier ten ostatniej skontaktował się z przywódcami mocarstw.

Ministerstwo Obrony Armenii poinformowało, że około godz. 8 czasu miejscowego Azerbejdżanie kontynuowali atak na przygraniczne tereny Armenii z wykorzystaniem artylerii, moździerzy, dronów i broni wielkokalibrowej. Ataki były wymierzone w pozycje Ormian w rejonach miejscowości Wardenis, Sotk, Artanisz, Iszchanasar, Goris i Kapan. Erywań twierdzi przy tym, wbrew wczorajszej deklaracji Ministerstwa Obrony Azerbejdżanu, że siły tego państwa atakują nie tylko infrastrukturę wojskową, ale i cywilną.

Ministerstwo Obrony Armenii napisało wręcz na Twietterze o „bitwach pozycyjnych” na granicy z Azerbejdżanem. Władze Armenii miały przekazać notę dyplomatyczną attache wojskowemu Azerbejdżanu deklarując, że ten ostatni ponosi „pełną odpowiedzialność za dalszy rozwój wypadków”.

