Armenia zgadza się z propozycją Grupy Mińskiej OBWE

Pełniący obowiązki premiera Armenii Nikol Paszynian powiedział, że akceptuje propozycję Grupy Mińskiej OBWE w sprawie konfliktu granicznego z Azerbejdżanem.

Składająca się ze skonfliktowanych państw kaukaskich oraz Białorusi, Niemiec, Włoch, Portugalii, Holandii, Szwecji, Finlandii, USA, Rosji i Francji grupa została powołana przy OBWE w 1992 r. w celu mediowania rozwiązania konfliktu o Górski Karabach. Tymczasem po ubiegłorocznej wojnie w tym regionie w maju doszło do naruszeń granicy między Azerbejdżanem i międzynarodowo uznanym terytorium Armenii.

Władze Armenii oskarżają żołnierzy Azerbejdżanu o wielokrotne wkraczanie do należących do niej regionów Sjunik i Gegharkunik. W trakcie tego rodzaju incydentów dochodziło do starć bez użycia broni, a także z jej użyciem. Bilans to jeden armeński żołnierz zabity, kilku rannych oraz kilku zatrzymanych przez Azerbejdżan.

Grupa Mińska OBWE, której przewodniczą USA, Rosja i Francja wezwała do deeskalacji sytuacji proponując by wszystkie oddziały obu armii wróciły znad granicy do miejsc w których znajdowały się przed 12 maja, kiedy to doszło do pierwszego incydentu. Premier Armenii ogłosił, że zgadza się z takim warunkiem.

„Uważamy te propozycje za akceptowalne, a także wnieśliśmy propozycje jak możemy realizować je w praktyce. Także przyjmujemy propozycje współprzewodniczących Grupy Mińskiej OBWE gdzie Rosja – kraj współprzewodniczący. W tej sprawie jest konsensus.” – zacytował w portal armeńskiej sekcji Radia Wolna Europa.

Premier Azerbejdżanu Ali Asadow zgodził się z propozycją rosyjską powołania trójstronnej komisji, która zajęłaby się delimitacją granicy między jego państwem i Armenią.

W nocy z 9 na 10 listopada Armenia przy mediacji Rosji zawarła porozumienie rozejmowe z Azerbejdżanem, które jest gwarantowane przez Moskwę. Zawiera ono decyzje niekorzystne dla Ormian w Górskim Karabachu. Wszystkie rejony wokół regionu, które Ormianie kontrolowali od początku lat 90 przeszły pod kontrolę Baku, tak jak i około jednej trzeciej nieuznawanej Republiki Górskiego Karabachu z miastem Szuszą. Pozostała w rękach Ormian część Górskiego Karabachu została przekazana pod kontrolę rosyjskich sił rozjemczych.

Porozumienie wygasiło eskalację zbrojną w postaci pełnowymiarowej wojny, jaka wybuchła w regionie 27 września, w której Ormianie ponieśli militarną klęskę.

