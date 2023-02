W Irlandii Północnej postrzelono policjanta – śledczy badają trop „Nowej IRA”

Inspektor Służby Policyjnej Irlandii Północnej (PSNI) stał się w środę celem ataku przeprowadzonego w Omagh.

Inspektor John Caldwell został wielokrotnie postrzelony przez dwóch osobników po treningu młodzieżowej drużyny piłki nożnej jaki przeprowadził on w środę w Omagh. Do ataku doszło około godziny 20 w chwili, gdy policjant po służbie pakował piłki do bagażnika swojego samochodu. Trafił do szpitala w Derry. BBC twierdzi, że jego stan jest „krytyczny, ale stabilny”.

Jak zrelacjonował funkcjonariusz PSNI Mark McEwan, po otrzymaniu postrzałów Caldwell zdołał jeszcze przebiec krótki odcinek, jednak upadł na ulicy Killyclogher, po czym otrzymał kolejny postrzał. Wszystko rozegrało się na oczach jego podopiecznych i ich rodziców. Po ucieczce sprawców jeden ze świadków udzielił mu pierwszej pomocy.

Jak zadeklarował McEwan główne podejrzenia lokalnej policji kierują się w kierunku odpryskowych, republikańskich grup zbrojnych, założonych przez dysydentów rozwiązanej już Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Szczególnie w kierunku tak zwanej „Nowej IRA”.

Policja uważa, że napastnicy uciekli małym, ciemnym samochodem, który został znaleziony spalony na Racolpa Road, niedaleko Omagh. Zarządziła już blokady kilku dróg.

McEwan opisał swojego ranionego kolegę jako „szanowaną postać” – zarówno w roli starszego oficera śledczego, „jak i jako aktywnego członka społeczności”.

Premier Wielkie Brytanii Rishi Sunak, sekretarz ds. Irlandii Północnej Chris Heaton-Harris i Taoiseach (premier Irlandii) Leo Varadkar potępili już zamach.

Przywódcy partii w Irlandii Północnej Michelle O’Neill, Sir Jeffrey Donaldson, Naomi Long, Doug Beattie i Colum Eastwood wydali wspólne oświadczenie, w którym nazwali to atakiem „wrogów naszego pokoju”.

W latach 1969-1998 trwał w Irlandii Północnej konflikt między zbrojnymi organizacjami republikańskimi domagającymi się wyłączenia regionu ze Zjednoczonego Królestwa, z Irlandzką Armią Republikańską na czele, a brytyjskimi armią i siłami bezpieczeństwa. W czasie konfliktu powstały też zbrojne organizacje miejscowych protestantów – lojalistów, na własną rękę uderzające w IRA, a częściej w lokalną społeczność katolików-republikanów.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Konflikt zakończyło porozumienie Wielkiego Piątku z 1998 r., które oznaczało amnestię dla członków ugrupowań zbrojnych, przywrócenie samorządu regionu i dopuszczenie republikanów do udziału w życiu politycznym. Sama IRA ogłosiła całkowite zakończenie działalności zbrojnej w 2005 r., choć według informacji służb nadal istnieje jej szkieletowa struktura.

Nie wszyscy jej bojownicy pogodzili się z zakończeniem walki. 15 sierpnia 1998 r. właśnie w Omagh doszło do zamachu bombowego pod sklepem odzieżowym. Zginęło w nim 29 osób. Przeprowadziła go tak zwana „Prawdziwa IRA” – grupa rozłamowa, która przetrwała przez następne lata.

W 2012 r. „Prawdziwa IRA” łącząc się z lokalnym odłamem nieprzejednanych bojowników z miasta Derry, zajmujących się przez lata zwalczaniem dilerów narkotykowych, stworzyła tak zwaną „Nową IRA”. W regionie dochodzi do sporadycznych aktów przemocy ze strony „republikańskich dysydentów”, jednak ostatni tak poważny przypadek ataku na funkcjonariusza miejscowej policji BBC umiejscawia w 2011 r., kiedy to zginął Ronan Kerr.

bbc.com/news.sky.com/kresy.pl