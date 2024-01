Oblężenie Paryża przez francuskich rolników

Francuscy rolnicy zablokowali w poniedziałek główne autostrady wokół Paryża, co jest eskalacją ich konfliktu z liberalnym obozem rządzącym Francją.

W ostatnich tygodniach w całej Francji, będącej głównym producentem rolnym w Unii Europejskiej, doszło do protestów rolników sfrustrownych z powodu zmniejszających się dochodów, biurokracji i polityki ochrony środowiska, ich zdaniem podważającej ich zdolność do konkurowania z farmerami z innych państw. W poniedziałek przeszli oni do radykalnej formy protestu, blokując autostradę A13 na zachód od stolicy, A4 na wschodzie i A6. Przez tą ostatnią do Paryża wjechały setki traktorów, zrelacjonowała France24.



Thousands of tractors are BLOCKADING all of Paris as the French farmers are saying NO to climate policies.

15 000 police have been mobilized to stop the farmers from entering the city.

