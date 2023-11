Francuski senator podejrzany o próbę seksualnego wykorzystania koleżanki

Francuskiemu senatorowi Joëlowi Guerriau postawiono wstępne zarzuty o odurzenie koleżanki z parlamentu z zamiarem popełnienia „gwałtu lub napaści na tle seksualnym”.

66-letni senator z zachodniej Francji został w czwartek zatrzymany w swoim domu w Paryżu w związku z domniemaną próbą wykorzystania seksualnego 48-letniej Sandriny Josso, deputowanej Zgromadzenia Narodowego, czyli izby niższej francuskiego parlamentu. Prokurator uważa, że po zaproszeniu Josso do swojego domu, Guerriau dodał do jej napoju narkotyku, by w ten sposób osiągnąć swój przestępczy cel, podała w sobotę France24.



W piątek Guerriau został objęty dozorem sądowym w oczekiwaniu na wynik śledztwa, co ograniczyło jego swobodę przemieszczania się. Prokuratura twierdzi, że senator znał swoją ofiarę od dawna, ale kobieta nie pozostawała z nim w związku. Centroprawicowa partia senatora Horizons, która jest koalicjantem liberalnej partii prezydenta Emmanuela Macrona, oświadczyła w sobotę, że zawiesiła senatora „ze skutkiem natychmiastowym” i wszczęła postępowanie dyscyplinarne, „które może doprowadzić do jego trwałego wykluczenia”.

Jego senacka frakcja Les Indépendants, w skład której wchodzą senatorowie z Horizons i innych partii centroprawicowych, wkrótce potem przekazała w oświadczeniu, że podejmuje takie same kroki.

Guerriau postawiono wstępne zarzuty o „podanie osobie bez jej wiedzy substancji, która może osłabić jej rozeznanie lub kontrolę nad działaniami w celu popełnienia gwałtu lub napaści na tle seksualnym” – podała paryska prokuratura. Podejrzany nie przyznaje się do winy, jak przekazał jego prawnik Rémi-Pierre Drai, który dodał, że Guerriau został także oskarżony o posiadanie narkotyków.



Postępowanie rozpoczęto po tym, jak Josso złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Guerriau został zatrzymany na podstawie przepisów, które przyznają śledczym specjalne uprawnienia – takie jak uchylenie immunitetu parlamentarnego – w przypadku złapania podejrzanego na gorącym uczynku lub wkrótce potem.

Przeprowadzono już przeszukanie w biurze Guerriau, a także w jego domu, gdzie śledczy znaleźli ecstasy – narkotyk wywołujący zarówno działanie pobudzające, jak i halucynogenne.