Niemcy wysyłają Ukraińcom Patrioty [+VIDEO]

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że jego państwo wyśle na Ukrainę kolejny zestaw systemu obrony przeciwpowietrznej Patriot i nazwał swój kraj jednym z największych donatorów Ukrainy.

Scholz ogłosił decyzję na serwisie społecznościowym X. „Stoimy niezachwianie po stronie Ukrainy” – stwierdził Scholz, dodając, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował go w sobotę podczas rozmowy telefonicznej o „masowych rosyjskich atakach powietrznych na cywilną infrastrukturę energetyczną”, przytoczyła France24.

Ambasador Niemiec na Ukrainie Martin Jaeger napisał na X: „Inni partnerzy międzynarodowi muszą teraz szybko pójść w nasze ślady”. Korespondowało to z narracją Scholza, który ukazywał swoje państwo jako jednego z głównych donatorów pomocy dla Ukrainy i sugerował, by USA uzgodniły po kilkumiesięcznej zwłoce, kolejny duży pakiet pomocy dla Ukrainy. Utknął on w amerykańskim parlamencie z powodu sprzeciwu republikanów.



Zełenski przkazał na serwisie Telegram, że jest wdzięczny Scholzowi za decyzję o dostawie kolejnego, dodatkowego systemu Patriot i rakiet dla istniejących systemów obrony powietrznej. W dalszej części swojego wieczornego wystąpienia Zełenski wskazał, że trwają rozmowy na temat przekazania kolejnego systemu obrony powietrznej, chociaż niemieccy urzędnicy nie odnieśli się do tego w swoich uwagach.

„Współpracujemy także z Niemcami nad dodatkowym systemem IRIS-T, który jest również silnym systemem obrony powietrznej, oraz nad rakietami dla naszych istniejących systemów obrony powietrznej” – powiedział Zełenski.

This day brought a very positive result of our international work. Chancellor Olaf Scholz and I agreed today that Germany will provide Ukraine with an additional Patriot system.

We are also working with Germany on an additional IRIS-T, another powerful air defense system, as… pic.twitter.com/rEvCO1AOvG

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2024