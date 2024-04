Blinken: USA nie wspierają ukraińskich ataków na rafinerie w Rosji, ani ich nie ułatwiają

Przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenko powiedział, że choć nie chce wojny to się do niej przygotowuje. Mówił on o tym przy granicy z Polską.

Łukaszenko przybył we wotrek do Grodna, stolicy regionu położonej przez granicy Polski. Pojawił się na placu budowy nowego szpitala miejskiego, by wmurować kamień węgielny. "Nie wierzcie nikomu, że chcemy wojować. Przygotowujemy się do wojny, ja mówię o tym otwarcie. Chcesz pokoju szykuj się do wojny - ja tego nie wymyśliłem. Bardzo dobrze to ujęto" - słowa białoruskiego przywódcy przytoczył opozycyjny, emigracyjny portal Zerkalo.

Przywódca twiedził, że białouskie siły zbrojne otrzymują kolejne dostawy broni i innego sprzętu, a poszczególne pododdziały przechodzą ćwiczenia.