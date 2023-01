Biden potwierdza: 31 Abramsów zostanie przekazanych Ukrainie [+VIDEO]

Prezydent USA Joe Biden oficjalnie ogłosił dostawę 31 czołgów M1 Abrams na Ukrainę. Spośród nich zostanie utworzony jeden batalion czołgów.

Jednocześnie amerykański prezydent zaznaczył, że dostawa czołgów potrwa kilka miesięcy.

„Zamierzamy pomóc Ukrainie w obronie jej terytorium i przeprowadzeniu kontrataku. Aby wyzwolić kraj, muszą zwiększyć swoje zdolności obronne… Dziś przydzielamy ponad 500 pojazdów opancerzonych, a także ogłaszam, że przydzielamy 31 czołgów Abrams” — oznajmił Biden.

Według Bidena, 8 pojazdów naprawczych i ewakuacyjnych zostanie również wysłanych na Ukrainę do obsługi czołgów. Stany Zjednoczone natychmiast rozpoczynają prace nad programem szkolenia ukraińskich czołgistów do współpracy z Abramsem.

Przypomnijmy, jak poinformował w środę portal Correio da Manhã, Portugalia przygotowuje się do wysłania czterech czołgów na Ukrainę. Portugalska publikacja donosiła, powołując się na źródło bliskie rządowi, że Lizbona przygotowuje się do przyłączenia do sojuszu na rzecz wysłania czołgów na Ukrainę.

Zaznaczono, że Portugalia rozważa wysłanie na Ukrainę 4 czołgów Leopard 2. Podkreśla się, że w sumie wojska portugalskie są uzbrojone w 37 czołgów, z czego 12 jest w pełni gotowych do walki.

Minister obrony Hiszpanii wyraziła chęć do współpracy z sojusznikami, wysłania na Ukrainę czołgów Leopard i przeszkolenia ukraińskich czołgistów. Zdaniem analityków, może chodzić nawet o 53 czołgi Leopard 2A4, nieużywane od lat.

Hiszpańska minister obrony, Margarita Robles powiedziała, że rząd Hiszpanii będzie działał w koordynacji ze swoimi zachodnimi sojusznikami, by pomóc Ukrainie odeprzeć rosyjską inwazję.

„W ramach tej koordynacji, Hiszpania jest chętna, by współpracować ze swoimi sojusznikami i zrobić cokolwiek jest konieczne, w tym wysłać Leopardy, przeszkolić [Ukraińców – red.] w ich obsłudze, a także pomóc w ich serwisie i utrzymaniu” – oświadczyła Robles, cytowana przez agencję Reuters.

Według analityka Felixa Arteagi z think-tanku Elcano, Hiszpania posiada 108 czołgów Leopard 2A4. To starsza wersja, którą posiada jednak wiele europejskich krajów. Ukraińskie załogi mogłyby się na nich szkolić.

Jednocześnie, z tych 108 czołgów, mniej więcej połowa stacjonuje w hiszpańskich enklawach w Afryce Północnej, w Ceucie i Melilli. Ponieważ są tam potrzebne, sięgnięcie po nie wydaje się mało prawdopodobne. 53 czołgi, nieużywane od mniej więcej dekady, są z kolei zakonserwowane i zmagazynowane w bazie wojskowej w Saragossie, w północno-wschodniej Hiszpanii. Arteaga zaznacza, że przed wysłaniem wozy te musiałyby przejść remont.

Źródło agencji Reuters twierdzi, że strona hiszpańska oceniła już potrzeby remontowe swoich czołgów Leopard. Ponadto, zarówno Niemcy jak i Ukrainy zgodzili się, żeby koszty tego zostały pokryte ze specjalnego funduszu. Oceniono też, że hiszpańskie czołgi mogłyby uzyskać gotowość operacyjną w ciągu 2 miesięcy. Rozmówca Reutersa zaznacza, ze niektóre z nich są w gorszym stanie, ponieważ służyły za źródło części zapasowych.

Zgodnie z planami strony hiszpańskiej, wyremontowane czołgi zostałyby przetransportowane na Ukrainę ciężarówkami. Ma to zająć około tygodnia.

Pod koniec ubiegłego roku Hiszpania dostarczyła swój największy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Do huba logistycznego w Polsce wysłano m.in. ciężki sprzęt oraz broń przeciwpancerną. Hiszpanie wysłali też cztery amerykańskie systemy brony powietrznej HAWK.

Należy przypomnieć, że latem ubiegłego roku Hiszpanie proponowali, iż mogą wysłać Ukraińcom część swoich czołgów Leopard 2A4. Sprzęt miał pochodzić właśnie z magazynów w Saragossie. Wówczas inicjatywa ta została jednak zablokowana przez Berlin.

Dodajmy, że wówczas minister obrony Margarita Robles twierdziła, że jej kraj nie może wysłać Ukrainie swoich czołgów Leopard 2A4, ponieważ są one „w absolutnie opłakanym stanie” i mogą stanowić zagrożenie dla ich załóg.

Część mediów zwraca też uwagę, że Hiszpania posiada w linii prawie 220 czołgów Leopard 2E, czyli w wersji opracowanej dla hiszpańskiej armii na bazie wozów Leopard 2A6. Ich wysłanie na Ukrainę uważa się jedna za mało prawdopodobne.

Jak informowaliśmy, rząd Niemiec zgodził się wysłać na Ukrainę czołgi Leopard 2. Taką samą zgodę otrzymają od Berlina kraje partnerskie, w tym Polska, które chcą dostarczyć Ukraińcom swoje Leopardy.

W środę rzecznik niemieckiego rządu, Steffen Hebestreit poinformował we wpisie na Twitterze, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, iż niemieckie czołgi Leopard 2 zostaną wysłane na Ukrainę.

Czytaj także: Media: Ukraina może otrzymać 100 czołgów Leopard 2 od 12 państw

Rosyjska ambasada w Berlinie oświadczyła, że „niemiecka decyzja o zatwierdzeniu dostawy czołgów Leopard na Ukrainę jest niezwykle niebezpieczna i przenosi konflikt na nowy poziom”. W komunikacie stwierdzono, że „czołgi bojowe z niemieckimi krzyżami mają ponownie trafić na 'front wschodni’”.

