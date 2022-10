Litwa wysłała naprawione PzH 2000 na Ukrainę

Litwa naprawiła ukraińskie samobieżne jednostki artyleryjskie PzH 2000 i wysłała je na Ukrainę.

Jak poinformował w piątek litewski minister obrony Arvidas Anusauskas, Litwa naprawiła ukraińskie samobieżne jednostki artyleryjskie PzH 2000 i wysłała je na Ukrainę.

Zaznaczył, że niemieckie haubice już wracają na pole bitwy na Ukrainie. „Naprawiany na Litwie PzH 2000 wraca na pole bitwy na Ukrainie. Powodzenia!” – napisał na Twitterze Anusauskas. Minister opublikował zdjęcie z transportu drogowego jednej haubicy.

PzH2000 repaired in Lithuania 🇱🇹 are being returned to the battlefield in Ukraine 🇺🇦. Good luck! pic.twitter.com/GYmHG0O6HG — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 14, 2022

Ukraińskie samobieżne haubice PzH 2000 zostały wysłane na Litwę w połowie września.

🇱🇹Lithuania’s military support to 🇺🇦Ukraine continues. Howitzers with battlefield injuries are on their way to Lithuania, where we will organise their repair. At the same time, our M113 armoured personnel carriers continue their journey to the battlefield in🇺🇦. Разом до перемоги! pic.twitter.com/c93xCxMdJR — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 16, 2022

Jak informowaliśmy, Litwa planuje przekazać Siłom Zbrojnym Ukrainy mobilne moździerze 120 mm na podwoziu gąsienicowego transportera opancerzonego M113. Poinformował o tym minister obrony kraju Arvidas Anushauskas.

„Litwa nadal wspiera Ukrainę. Nie przestaniemy!” – napisał na Twitterze litewski urzędnik.

🇱🇹 continues its support to 🇺🇦!- We will hand over winter clothes and equipment to Armed Forces of 🇺🇦, allocate additional funds for next year’s material support, provide 120 mm mortars on platform 113, armored cars, thermal imagers, drones, etc. WE WILL NOT STOP! — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 12, 2022

Według otwartych danych w armii litewskiej znajduje się około 40 niemieckich moździerzy samobieżnych Panzermörser M113. Litwa otrzymała 42 takie maszyny z Niemiec w latach 2005-2006. Jako broń stosuje się moździerz Tampella 120 mm o zasięgu do 6350 metrów. Załoga i obsługa moździerza składa się z 5 osób.

W 2013 roku litewskie Ministerstwo Obrony podpisało kontrakt o wartości 6,6 mln euro z izraelską firmą Elbit na modernizację parku Panzermörser M113. Zaktualizowane pojazdy weszły do ​​litewskiej armii w 2015 roku.

Podczas modernizacji wymieniono lufy moździerzy. Maszyny otrzymały nowy cyfrowy system kierowania ogniem. Zaktualizowano także przyrządy do obserwacji i regulacji ognia.

Kresy.pl