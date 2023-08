W Bułgarii zastrzelono byłego człowieka specłużb i biznesmena półświatka z politycznymi koneksjami

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu tygodnikowi Sieci. Duda został zapytany o zapowiedź premiera, że Polska - nawet wbrew decyzji KE - nie zniesie blokady na przywóz ukraińskiego zboża do Polski po 15 września. "Jest oczywiste, że konsekwentnie wspieramy Ukrainę w obronie przed rosyjską agresją (...). Ale drugą sprawą jest - i to nasz najważniejszy obowiązek - pilnowanie interesów Rzeczypospolitej. A zatem obrona rynku wewnętrznego oraz rynku Unii Europejskiej, który się zaczyna u nas. W naszym interesie jest również uznanie prawdy historycznej w przestrzeni między państwami" - powiedział, cytowany w poniedziałek przez PAP.

Prezydenta zapytano również o wypowiedź szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza dot. braku docenienia przez Kijów polskiej pomocy. "Panu ministrowi nie chodziło o to, by nasi przyjaciele z Ukrainy codziennie mówili w mediach: 'dziękuję, dziękuję, dziękuję'. My to bardzo często słyszymy od zwykłych ludzi i ogromnie to doceniamy. Ale ze strony władz Ukrainy oczekujemy zrozumienia w pewnych kwestiach - także tego, że mamy swoje interesy i zobowiązania" - wskazał.