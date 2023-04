Bułgaria jednak wesprze Ukrainę materiałowo – przez pośredników

Mówiąc o problemach bułgarskich rolników z powodu otwarcia granic unijnego wspólnego rynku na bezcłowy wwóz ukraińskiego zboża Geczew uznał, iż „Komisja Europejska działa wolno i ospale". Jak zażądał - "Mamy prawo do solidarności wewnętrznej, ale jej nie ma. Od września minęło już sporo czasu, a my musimy chronić własną gospodarkę. Nasi rolnicy stracili 800-900 mln lewów. Państwa członkowskie czekają już 6-7 miesięcy, aż Komisja Europejskie podejmie jakąkolwiek decyzję. Co powinniśmy zrobić? Pozwolić bułgarskim rolnikom zbankrutować?".

Geczew odniósł się do swojego pierwszego wniosku do Komisji Europejskiej o przyjrzenie się sytuacji na wspólnym rynku zalewanym ukraińskim zbożem, które, wbrew pierwotnym deklaracjom, nie jest po prostu tranzytowane na rynki państw Azji i Afryki. Został on złożony jeszcze we wrześniu. Bułgarski minister zwracał zresztą uwagę, że kryzysowa sytuacja nie dotyczy tylko rynku zbóż, ale i nasion słonecznika a także surowców nierolniczych, których nazw pisząca o sprawie agencja informacyjna Novinite nie konkretyzuje.