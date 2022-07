Ukraiński samolot ze sprzętem wojskowym rozbił się w Grecji [+VIDEO]

Należący do prywatnej firmy z Ukrainy samolot transportowy Antonow rozbił się w sobotę wieczorem.

Samolot typu An-12 rozbił się w Grecji przy wsi Paleochori w północno-wschodniej Grecji. Według informacji jaką podała telewizja Al Jazeera wszystkich ośmiu członków załogi zginęło. Tak powiedział serbski minister obrony Nebojša Stefanović. To właśnie z Serbii samolot wystartował. Z nagrań jakie pojawiły się na portalach społecznościowych wynika, że maszyna płonęła już w powietrzu.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing👇 pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022