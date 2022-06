Rosja: pod Riazaniem rozbił się wojskowy samolot transportowy [+VIDEO]

Pod Riazaniem na zachodzie Rosji doszło do awaryjnego lądowania wojskowego samolotu transportowego Ił-76. W wyniku incydentu samolot rozbił się, zginęły 4 z 10 osób obecnych na pokładzie.

Jak podają rosyjskie media, do awaryjnego lądowania samolotu Ił-76 doszło w piątek o godzinie 3:14 w pobliżu lotniska Diagilewo pod Riazaniem. Samolot awaryjnie lądował, częściowo rozpadł się uderzając o ziemię. Doszło do pożaru, który został ugaszony przez straż pożarną. Według ostatnich doniesień zginęło 5 z 10 osób obecnych na pokładzie. Cztery osoby, które zostały ranne, trafiły do szpitala w Riazaniu.

„24 czerwca wojskowy samolot transportowy Ił-76 wykonał twarde lądowanie w obwodzie riazańskim. Podczas lotu szkoleniowego bez ładunku, z powodu zidentyfikowanej awarii silnika, załoga zdecydowała się wylądować na ziemi” – poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony dodając, że „przy kontakcie z ziemią samolot został częściowo zniszczony”.

W sieci pojawiło się nagranie upadku samolotu, na którym widać, że maszyna paliła się już w trakcie lotu. Wbrew nagranym komentarzom świadków zdarzenia, samolot nie spadł na domy mieszkalne (uwaga, nagranie zawiera wulgaryzmy).

A Russian Ilyushin Il-76 military transport aircraft has crashed in the vicinity of the Russian city of Ryazan this morning. As seen on the video, the plane was already on fire in the air. pic.twitter.com/SJo4yo0HJW

— Status-6 (@Archer83Able) June 24, 2022