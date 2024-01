Turcja bliska zaakceptowania Szwecji w NATO

Według nieoficjalnych informacji przekazywanych przez źródło we obozie rządzącym Turcją, jeszcze w tym tygodniu państwo to zaaprobuje przystąpienie Szwecji do NATO.

„Partia Sprawiedliwości i Rozwoju tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana zwróci się do parlamentu o zgodę na ratyfikację długo oczekiwanego członkostwa Szwecji w NATO” – podała za Bloombergiem rosyjska agencja informacyjna Interfax. Blomberg twierdzi, że opiera swoją informację na wypowiedzi anonimowego tureckiego urzędnika.



Bloomberg twierdzi, iż anonimowe źródło zadeklarowało, że ratyfikacja wstąpienia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Natomiast portal “Rzeczpospolitej” podał w poniedziałek, że ma to się odbyć już we wtorek.

Komisja Spraw Zagranicznych tureckiego parlamentu zrobiła to jeszcze 26 grudnia.



Od czasu wojen napoleońskich Szwecja nie uczestniczyła w żadnym konflikcie zbrojnym. Neutralność proklamowała oficjalnie w 1834 r. Do rezygnacji z tego statusu skłoniła Szwedów inwazja Rosji na Ukrainę na pełną skalę, jaka nastąpiła 24 lutego 2022 r. Już w maju tego roku Szwecja złożyła wniosek o dołączenie do NATO. Tego samego dnia zrobiła to Finlandia.

O ile ta druga oficjalnie dołączyła do Sojuszu jeszcze w kwietniu zeszłego roku, Szwecja nadal pozostaje w poczekalni. Jej akces już na początku zablokowała Ankara. Turcy uznali bowiem, że Szwecja wspiera Partię Pracujących Kurdystanu (PKK) i Ludowe Oddziały Obrony (YPG), które uznają za terrorystyczne i zagrażające Turcji separatyzmem.

Sztokholm częściowo ugiął się pod presją Ankary, dokonując w grudniu 2022 r. Szwecja ekstradycji członka Partii Pracujących Kurdystanu do Turcji. Według doniesień mediów, mężczyzna był wcześniej skazany na ponad sześć lat więzienia w Turcji za przynależność do PKK. Następnie udało mu się uciec do Szwecji, gdzie złożył wniosek o azyl. Żądanie to zostało jednak odrzucone przez władze szwedzkie. Po zatrzymaniu przez szwedzką policję został poddany ekstradycji i przybył do Stambułu, gdzie został zatrzymany przez turecką policję.

Ratyfikacja ze strony Turcji nie jest jeszcze końcem kłopotów Szwedów na drodze do NATO. Ich przystąpienia nie ratyfikowały także Węgry. W lipcu wyraźnie ujawniło się, iż węgierskie Zgromadzenie Narodowe zwleka z jej przeprowadzeniem. Ewentualna zgoda jest częścią gry politycznie premiera Węgier Viktora Orbana z instytucjami Unii Europejskiej podejmującymi działania przeciwko temu państwu.

interfax.ru/rp.pl/kresy.pl