Premier Łotwy: Ukraina po wojnie musi przystąpić do NATO

Premier Mateusz Morawiecki podczas wywiadu w podkaście „Elektryfikacja” był pytany m.in. o to, dlaczego w Polsce brakowało węgla. Tłumaczył to tym, że „od wielu lat byliśmy zmuszani do tego, aby zamykać kopalnie węgla”, cześć obecnej opozycji apelowała, by robić to jeszcze szybciej.