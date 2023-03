Litwa planuje zakup kilkudziesięciu czołgów [+VIDEO]

Politycy PiS rozpoczęli objazd po Polsce. Ma to związek ze zbliżającymi się jesiennymi wyborami parlamentarnymi. W sobotę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Jasła (woj. podkarpackie). Szef rządu mówił m.in. o wojnie na Ukrainie. "Jesteśmy w dobie wojny na Ukrainie. Potężny kryzys za naszą wschodnią granicą. (...) Wyobraźmy sobie znowu, co by zrobiła Platforma Obywatelska, gdyby byli u władzy w takim trudnym czasie, jak ten" - powiedział.

"Ja wam powiem, co by zrobili. Nie wysłaliby broni, tylko wysłaliby depeszę do Niemiec, depeszę do Berlina z pytaniem, co mogą wysłać. Co mogą wysłać na Ukrainę" - oświadczył.