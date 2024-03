Szefowa UNICEF: W Strefia Gazy zginęło ponad 13 tysięcy dzieci

W niedzielnym wywiadzie dla CBS szefowa Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Catherine Russell mówiła o sytuacji dzieci w Strefie Gazy oblężonej przez Izraelczyków.

Russell potwierdził, że liczba dziecięcych ofiar działań zbrojnych w Strefie Gazy przekroczyła liczbę 13 tys. Może ona jednak nie wyczerpywać wszystkich strat ludzkich, bowiem odnotowuje się pewną liczbą dzieci zaginionych. „Tysiące innych zostało rannych lub nie możemy nawet określić, gdzie one się znajdują. Mogły utknąć pod gruzami” – dodała szefowa UNICEF. Jak podkreśliła – „Nie widzieliśmy takiego wskaźnika zgonów wśród dzieci w prawie żadnym innym konflikcie na świecie” – przytoczyła irańska telewizja PressTV.

Russell podkreślała również problemy z dostępem pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Mówiła, że najskuteczniejszy sposobem przemieszczania tej pomocy są konwoje ciężarówek. Tymczasem napotykają one na „bardzo duże wyzwania biurokratyczne”. Szefowa UNICEF oceniła również, że w Strefie Gazy szerzy się głód.



While humanitarian aid is arriving into Gaza now by airdrops and a maritime corridor, it’s “a drop in the bucket in both cases,” @unicefchief says.

Figuring out how to get aid into Gaza is a “bureaucratic mess,” she tells @margbrennan. pic.twitter.com/b7R59jEGKw

— Face The Nation (@FaceTheNation) March 17, 2024