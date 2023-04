Prezydent Iranu ruszy z przełomową wizytą na Półwysep Arabski

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi zaakceptował zaproszenie wystosowane do niego przez króla Salman Bin Abd al Aziza Al-Saud, do niedawna czołowego rywala Irańczyków w regionie.

„Król Arabii Saudyjskiej Salman bin Abd al Aziz al-Saud zaprosił prezydenta Ebrahima Raisiego do odwiedzenia Rijadu i jego zaproszenie zostało przyjęte” – powiedział we wtorek pierwszy wiceprezydent Iranu Mohammad Mochber, którego zacytował portal Middle East Monitor. Na razie nie podano dalszych szczegółów dotyczących terminu wizyty ani jej planu. Jeśli do niej dojdzie będzie to kolejny przełom w relacjach czołowych państw Bliskiego Wschodu, a więc i dla całego regionu.

Na początku tego miesiąca zastępca szefa gabinetu politycznego prezydenta Iranu Mohammad Jamszidi powiedział, że król Arabii Saudyjskiej wysłał list z zaproszeniem do Raisiego do odwiedzenia królestwa. W niedzielę irański minister spraw zagranicznych Hossejn Amirabdollahian uzgodnił ze swoim saudyjskim odpowiednikiem Faisalem Bin Farhanem spotkanie w najbliższych dniach.

Po dłuższym okresie negocjacji w Iraku, 10 marca chińska mediacja doprowadziła do rozpoczącia procesu normalizacji stosunków Teheranu z Rijadem, który mediuje Chińska Republika Ludowa. Mediacja doprowadziła już do otworzenia ambasady Arabii Saudyjskiej w Iranie. Nastąpiło do po siedmiu latach, kiedy dwa państwa nie utrzyzmywały ze sobą relacji dyplomatycznych.

Zostały one zerwane w styczniu 2016 roku. Saudyjska ambasada w Teheranie została wówczas zaatakowana przez grupy osób, protestujących przeciwko przeprowadzonej przez władze w Rijadzie egzekucji 47 osób, w tym szyickiego duchownego Nimra al-Nimra. Oba państwa pośrednio rywalizowały ze sobą już wcześniej, m.in. podczas wojen domowych w Jemenie i Syrii, wspierając przeciwne strony tych konfliktów. Wspierają też przeciwne strony konfliktów na tle religijnym, społecznym i politycznym w Iraku i Libanie.

Chińska mediacja zasadzała się na fakcie, iż oba państwa dążą do zacieśnienia współpracy z Pekinem. Chińczycy podpisali z Irańczykami umowę o strategicznej współpracy jeszcze w 2021 r. Mają one otworzyć Iran na chińskie inwestycje w infrastrukturę i sektor energetyczny.

Podobne umowy Chińczycy podpisali z Arabią Saudyjską w zeszłym roku. Saudyjczycy będą inwestować w sektor naftowy w Chinach.

Czytaj także: Saudyjczycy rozczarowali się Zachodem

middleeastmonitor.com/kresy.pl