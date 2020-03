Polityczne trzęsienie ziemi w Izraelu – Gantz razem z Netanjahu

W Izraelu doszło do nieoczekiwanego zwrotu politycznego. Dwóch politycznych liderów, których rywalizacja wyznaczyła główny front trzech wyborów w ciągu roku połączyło siły.

Benny Gantz, lider opozycyjnej koalicji „Niebiesko-Biali” zgodził się dołączyć do rządu jedności narodowej pod przewodnictwem Binjamina Netanjahu. Gantz wciąga jednak do rządu jedynie swoją partię Hosen L’Yisrael zaś nowe uzgodnienia między nim a Netanjahu nie dotyczą pozostałych dwóch partii, które wchodziły w skład jego centrowej koalicji – Yesh Atid i Telem. Rywalizacja między dotychczasowym premierem i jego Likudem a „Niebiesko-Białymi” było do tej pory głównym frontem politycznej rywalizacji, która doprowadziła w zeszłym roku do trzech kolejnych przedterminowych wyborów, uniemożliwiając wyłonienie rządu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

60-letni Gantz, generał izraelskiej armii w stanie spoczynku, wcześniej wielokrotnie deklarował, że nie znajdzie się w jednym rządzie z dotychczasowym premierem, którego zdecydowanie krytykował. Jednak w obliczu pandemii koronawirusa zdecydował się na nieoczekiwany zwrot, który umożliwi zawiązanie w Knesecie stabilnej większości rządowej po kilkunastu miesiącach. Pandemia już odbija się na sytuacji socjo-ekonomicznej kraju, a dodatkowo pełniący obowiązki premiera Netanjahu musiał poddać się izolacji po tym gdy okazało się, że miał kontakt z osobą zarażoną wirusem.

Porozumienie między Natanjahu i Gantzem zakłada, że przez kolejne 18 miesięcy ten pierwszy będzie pozostawał na stanowisku szefa rządu, a następnie odda to stanowisko Gantzowi. Według CNBC ustalenia w tej sprawie zostały zawarte w niedzielę. „Jestem spokojny bowiem zrobiłem to, czego potrzebował mój naród. To są wyjątkowe czasy. W Izraelu jest stan wyjątkowy. Setki tysięcy rodzin kulą się w swoich domach. W obliczu zagrożenia zdrowia, które zabiera ludzkie życie, i groźby dewastacji gospodarczej” – Gantz tłumaczył swoją decyzję na Facebooku.

W Izraelu odnotowano już ponad 4,3 tys. przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19. W wyniku powodowanej przez niego choroby zmarło 15 osób.

cnbc.com/kresy.pl