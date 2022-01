Atak rakietowy na ZEA podczas wizyty prezydenta Izraela

Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały w poniedziałek, że przechwyciły pocisk balistyczny wystrzelony przez ruch Huti w Jemenie, gdy Zjednoczone Emiraty Arabskie gościły prezydenta Izraela Izaaka Herzoga podczas jego pierwszej wizyty w ZEA.

W poniedziałek Stany Zjednoczone potępiły atak rakietowy. „Potępiamy ostatni atak rakietowy Huti na Abu Zabi” – poinformował na Twitterze rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

We condemn the latest Houthi missile attack on Abu Dhabi. While Israel’s president is visiting the UAE to build bridges and promote stability across the region, the Houthis continue to launch attacks that threaten civilians.

