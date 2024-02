Kolejna amerykańska baza na Bliskim Wschodzie zaatakowana – są ofiary śmiertelne

W nocnym ataku dronów na bazę wojskową Stanów Zjednoczonych we wschodniej Syrii zginęło kilku bojowników sił dowodzonych przez lokalnych Kurdów współpracujących z Amerykanami.

Organizacja pozarządowa Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR) z siedzibą w Wielkiej Brytanii poinformowała w poniedziałek, że w nocnym ataku zginęło siedmiu bojowników tak zwanych Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), a co najmniej 18 zostało rannych. SDF to siły zgrupowane wokół tworzonych przez syryjskich Kurdów Ludowych Sił Obrony (YPG), przez nich dowodzone i kierowane politycznie, w ramach parapaństwa, jakie Kurdowie zorganizowali pod protekcją Waszyngtonu w północno-wschodniej Syrii.



Szef biura prasowego SDF Farhad Szami twierdzi natomiast, że w ataku zginęło sześci bojwników. Podał również, że miał on miejsce przy polu naftowym al-Omar. Amerykanie z pomocą SDF kontrolują syryjskie pola naftowe w syryjskiej prowincji Dajr az-Zaur i eksploatują je na swoją korzyść. Szami oskarżył też o sprawstwo “wspieraną przez Iran milicję”.

Update Regarding The Terrorist Attack Against Our Forces In Al-Omar Oil Field

Initial investigations have confirmed that the Iranian-backed militias were behind the one-way UAV terrorist attack against our forces in the Al-Omar oil field in Deir Ezzor. The Iranian-backed…

— Farhad Shami (@farhad_shami) February 5, 2024