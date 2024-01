Blinken na Bliskim Wschodzie – chce od arabskich monarchii pieniędzy na odbudowę Strefy Gazy

Blinken przyznał, że to „niekoniecznie łatwe dyskusje”, szczególnie w kwestii , co każdy kraj może zrobić po zakończeniu konfliktu, „aby zapewnić gwarancje i zachęty wymagane do zbudowania bezpieczniejszej, stabilniejszej i spokojniejszej przyszłości dla regionu”. „A mój wniosek z dotychczasowych dyskusji, w tym z naszymi przyjaciółmi w Katarze, jest taki, że nasi partnerzy chcą prowadzić te trudne rozmowy i podejmować trudne decyzje. Wszyscy czujemy się zainteresowani wytyczaniem dalszych dróg” – powiedział Blinken.

Państwa arabskie bardzo krytycznie odnosiły się do działań Izraela i wystrzegały się publicznego wsparcia dla długoterminowego planowania, argumentując, że walki muszą się zakończyć, zanim będą mogły rozpocząć się takie dyskusje. Domagają się zawieszenia broni od połowy października, gdy liczba ofiar wśród ludności cywilnej zaczęła gwałtownie rosnąć. Po rozmowach z Blinkenem szejk Muhammad wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni, twierdząc, że ciągłe obrazy śmierci i zniszczenia w Gazie odczulają ludzi na okropność tego, co się dzieje. „To wielki test dla naszego człowieczeństwa – zacytowała Associated Press – Szukamy zrównoważonej przyszłości. Jednak teraz skupiamy się na zaprzestaniu walk”.

apnews.com/kresy.pl