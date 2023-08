Ponad 300 tys. osób wjechało na Białoruś bez wizy – Polaków mniejszość

Mimo, że Polska jest najludniejszym obecnie sąsiadem Białorusi poza Rosją, znacznie chętniej z możliwości bezwizowego przekroczenia białoruskiej granicy korzystali obywatele Litwy i Łotwy.

Jak podaje portal telewizji Biełaruś24 wyraźnie najchętniej z przepisów umożliwiających bezwizowy wjazd na Białoruś mieszkańcom trzech krajów Unii Europejskiej korzystali obywatele litewscy. Od początku bieżącego roku białoruską granicę przekroczyło w tym trybie 186 tys. obywateli Republiki Litewskiej. Zdecydowanie wyprzedzili więc mieszkańców Łotwy, z których wjazd na Białoruś wybierało 90 tys. Jak podkreśla telewizja byli to zarówno obywatele jak i tak zwani nie-obywatele, rezydenci tego kraju, czyli ludzie, którzy po upadku ZSRR nie spełnili restrykcyjnych łotewskich kryteriów nabycia praw obywatelskich.

Polska mimo, że posiada dość długą granicę z Białorusią i jest krajem znacznie ludniejszym od państw nadbałtyckich, była źródłem wyraźnie mniej intensywnego ruchu bezwizowego. Z możliwości jakie dała tymczasowa zamiana przepisów umożliwiająca wjazd na Białoruś bez wiz skorzystało od początku roku jedynie 26 tys. Polaków.

Białoruś wprowadziła ruch bezwizowy dla obywateli Polski w czerwcu zeszłego roku. W przypadku Litwy i Łotwy miało to miejsce jeszcze w kwietniu 2022 r. Początkowo miał on obowiązywać do końca tegoż roku, jednak władze w Mińsku zdecydowały się na wydłużenie jego obowiązywania do 31 grudnia 2023 r.

Służba specjalne Litwy ostrzegła niedawno swoich obywateli przed próbami werbowania do współpracy przez jej białoruskie odpowiedniki.

Litewska Państowa Służba Ochrony Granic jeszcze w 2015 r. informowała, że Białorusini próbują werbować nawet jej funkcjonariuszy.

belarus24.by/kresy.pl