Białoruś zakupiła pierwszą partię ropy w Arabii Saudyjskiej

W maju do litewskiego portu w Kłajpedzie zawinie tankowiec z pierwszą partią saudyjskiej ropy dla Białorusi.

Białoruś kupiła pierwszą partię ropy naftowej od saudyjskiego koncernu naftowego Saudi Aramco – dowiedziała się w środę agencja informacyjna Biełta w białoruskim koncernie Biełnieftiechim.

Jak powiedział Biełcie rzecznik prasowy Biełnieftiechimu Aleksandr Tiszczenko, Białoruś zakupiła 80 tys. ton ropy w Arabii Saudyjskiej. „Oczekujemy tankowca z ropą w porcie w Kłajpedzie 11 maja” – powiedział Tiszczenko. Kontynuowanie zakupów w Saudi Aramco uzależnił od rozwoju sytuacji rynkowej.

Według agencji Reutera będzie to ropa gatunku Arab Light, którą 27 kwietnia przepompowano w egipskim terminalu Sidi Kerir nad Morzem Śródziemnym na tankowiec Ionic Astrapi. Z Kłajpedy surowiec zostanie dostarczony na Białoruś koleją.

Przypomnijmy, że 31 grudnia 2019 roku wygasła umowa dotycząca dostaw ropy naftowej z Rosji na Białoruś. Na początku bieżącego roku Rosjanie wstrzymali nawet dostawy ropy, by po kilku dniach powtórnie je uruchomić na zasadzie tymczasowego porozumienia. Ropę tłoczono jednak tylko do jednej z rafinerii – Naftan w Nowopołocku. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko twierdził, że strona rosyjska próbowała narzucić jego państwu ceny powyżej światowego poziomu. Zarzucał też Rosji przymuszanie do integracji. Dostawy ropy na mocy tymczasowego porozumienia były znacznie mniejsze niż rok wcześniej, co poważnie odbiło się na wynikach białoruskiego przemysłu naftowego zapewniającego znaczną część wpływów do państwowego budżetu Białorusi. W rezultacie Białoruś rozpoczęła zakupy ropy naftowej od innych dostawców niż rosyjscy.

Pod koniec marca białoruskie władze w końcu uzgodniły dostawy ropy z dużymi rosyjskimi dostawcami. Zakupy za granicą są jednak kontynuowane. W kwietniu Białoruś sprowadziła około 2 mln ton ropy, z czego 1,56 mln ton z Rosji. Pozostała część to dostawy z innych krajów i własne wydobycie. W maju Białoruś planuje sprowadzić 1,13 mln ton ropy z Rosji.

Kresy.pl / Biełta / Reuters / Tut.by