Łukaszenko narzeka na wymuszanie przez Rosję integracji i mówi po ile Polska kupuje gaz od USA

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko potwierdził swoje przywiązanie do idei integracji eurazjatyckiej i powiedział po jakiej cenie Polska kupuje gaz od USA.

Łukaszenko mówił o integracji eurazjatyckiej w czasie czwartkowego spotkania z Michaiłem Miasnikowiczem, byłym premierem Białorusi, a obecnie przewodniczącym izby wyższej parlamentu i przewodniczącym Kolegium Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej. „Pozostajemy, jak zawsze, przywiązani do realnej integracji bez przymuszania do integracji” – powiedział białoruski prezydent cytowany przez portal Tut.by.

Łukaszenko zaznaczył, że jeszcze za czasów Borysa Jelcyna to strona białoruska inicjowała proces integracji eurazjatyckiej ale na zasadach suwerenności realizujących ją państw – „My wtedy w ogóle nie mówiliśmy o tym, że ktoś powinien stracić suwerenność i niepodległość. Przy wszystkich komplikacjach w tych czasach znajdowaliśmy rozwiązania złożonych problemów. Kiedy się wzbogaciliśmy, szczególnie Rosja, zaczęło się […] przymuszanie do integracji”.

Białoruski prezydent ocenił, że to co dzieje się w jego kraju może być „bardzo bolesne dla niektórych w Rosji”. Stwierdził też, że w rosyjskich mediach w odniesieniu do Białorusi pojawiają się „paplanina i różnego rodzaju ataki, i propaganda”.

Łukaszenko oskarżał też urzędników rosyjskiego rządu i rosyjskie koncerny o to, że nie trzymają się ustaleń jakie poczynił z Władimirem Putinem w kwestii handlu ropą naftową. Jak dodał – „Jeśli my kupujemy towar, motywujcie, wy nam promocję dajcie”. Zamiast tego w ocenie Łukaszenki Moskwa używa wobec Białorusi „prawo siły – nagiąć, zmusić”.

„Nam [Rosjanie] mówią 127 dolarów [za tysiąc m. sześć. gazu]. Wy wiecie po ile Polska dostaje obecnie amerykański gaz, który trzeba sprężyć w stan ciekły, przywieźć tutaj, regazyfikować i przez rurę dostarczyć? 90 dolarów! My mówimy Rosjanom (jak oni zaproponowali) dawajcie jak w zeszłym roku. W zeszłym roku z uwzględnieniem zmiany ceł było 110-111 dolarów. <<Nie, dawajcie 127 dolarów>>. Na giełdzie już targują gazem poniżej 100 dolarów. I to jest normalne? Co to ma być, przymuszanie do integracji?” – pytał Łukaszenko.

tut.by/kresy.pl