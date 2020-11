Rakieta ruchu Huti uderzyła w zakład należący do koncernu naftowego Saudi Aramco [+WIDEO/FOTO]

Zdjęcia satelitarne z Arabii Saudyjskiej pokazują uszkodzenie zbiornika ropy naftowej w zakładzie należącym do koncernu naftowego Saudi Aramco. Rebelianci Huti w sąsiednim Jemenie wcześniej twierdzili, że wystrzelili w tym kierunku pocisk manewrujący Quds-2 – poinformował w poniedziałek The Drive.

Jak poinformował w poniedziałek portal The Drive, w Arabii Saudyjskiej w mieście Jeddah zostały uszkodzone zbiorniki ropy naftowej w zakładzie należącym do Saudi Aramco. Portal powiązuje zdarzenie z ogłoszonym przez jemeński ruch Huti uderzeniem rakietowym.

Satellite imagery from #Jeddah, #KSA shows damage to one storage tank after the reported attack by #Houthi’s over night with a Quds-2 cruise missile. Fire suppression foam can be seen next to the storage tank. Tank appears to be more penetrated than anything. pic.twitter.com/IYfl3BbEJE

— Aurora Intel (@AuroraIntel) November 23, 2020