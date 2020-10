Białoruś: członkini prezydium Rady Koordynacyjnej wypuszczona z aresztu

Białoruskie władze wypuściły z aresztu śledczego Liliję Własową, członkinię Rady Koordynacyjnej białoruskiej opozycji.

Portal Tut.by dowiedział się w poniedziałek, że areszt śledczy nr 1 w Mińsku opuściła prawniczka Lilija Własowa. Redakcję poinformował o tym członek inicjatywnej grupy Wiktora Babaryki Jurij Woskriesienski, który także niedawno opuścił areszt. Według niego Własowej zmieniono środek zapobiegawczy na areszt domowy. Woskriesienski sam zawiózł opozycjonistkę do domu. Informację o zmianie środka zapobiegawczego dla Własowej potwierdziła też jej obrończyni.

Własowa jest 7. uczestnikiem spotkania Aleksandra Łukaszenki z aresztowanymi opozycjonistami, do którego doszło 10 października w mińskim areszcie śledczym, który wyszedł zza krat. Wcześniej wypuszczono Jurija Woskriesienskiego, trzech menedżerów spółki IT PandaDoc (Dmitrij Rabcewicz, Julia Szardyko, Władysław Michołap), adwokata Marii Kolesnikowej Ilję Saleja i politycznego spin-doktora Witalija Szklarowa. Za kratkami wciąż pozostają inni obecni na spotkaniu, w tym Wiktor Babaryko i Siergiej Tichanowski.

Własowa została zatrzymana 31 sierpnia. Tego dnia wezwano ją na milicję z powodu udziału w niesankcjonowanym wiecu. Zarzuca się jej jednak uchylanie się od płacenia podatków. Podejrzany w tej sprawie jest też jej syn Borys, założyciel firmy turystycznej Mierlintur.

Jak pisaliśmy, od 20 sierpnia białoruska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie próby nielegalnego przejęcia władzy państwowej, jaką miały być powołanie i działalność Rady Koordynacyjnej. Wszystkich siedmioro członków tego gremium zostało aresztowanych, bądź zmuszonych do emigracji, względnie wyjechali oni za granicę dobrowolnie. Aresztowano Maksyma Znaka, Liliję Własową, Marię Kolesnikową i Siergieja Dylewskiego (do tej pory jedynie ten ostatni opuścił areszt). Zmuszono do wyjazdu z kraju Pawła Łatuszkę i Olgę Kowalkową. Swietłana Aleksijewicz również opuściła Białoruś, przy czym jej współpracownica przekonywała, że był to zaplanowany wyjazd.

