Ulicami Mińska przeszedł „Partyzancki Marsz” [+VIDEO]

Po brutalnym rozpędzeniu demonstracji przeciwników Aleksandra Łukaszenki tydzień temu w Mińsku, tym razem niedzielny protest w stolicy Białorusi przebiegł bardziej spokojnie – informuje białoruski portal Tut.by.

Białoruska opozycja zaplanowała na godzinę 14. czasu lokalnego w niedzielę demonstrację pod nazwą „Partyzancki Marsz”. Tym razem demonstranci nie próbowali zbierać się pod zablokowanym przez siły bezpieczeństwa pomnikiem Miasta-Bohatera, lecz na Partyzanckim Prospekcie. Protestowi jak zwykle towarzyszyła mobilizacja sił milicyjnych, zamknięcie stacji metra i problemy z mobilnym internetem.

Według Tut.by około godziny 15. w demonstracji uczestniczyło ponad 10 tysięcy ludzi. Pojawiły się doniesienia o pierwszych zatrzymaniach. Około 16. marsz kolumny demonstrantów zablokował kordon sił bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Prospektu Partyzanckiego z ulicą Kuleszowa. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który zbliżył się zbytnio do kordonu. Protestujący zawrócili i poszli w przeciwnym kierunku.

W pewnym momencie z jednej z przecznic w kierunku maszerujących wyjechał bus z ludźmi w kominiarkach. Z samochodu wyrzucono petardę, która eksplodowała. Według Tut.by nikomu nic się nie stało.

Milicja przekazała rosyjskiej agencji RIA Nowosti, że że funkcjonariusze kilka razy wystrzelili w powietrze gumowymi kulami, gdy demonstranci rzucali w nich kamieniami. Według Franaka Viačorki strzelano w kierunku ludzi.

Protesters filmed the moment, which exposes the reality on police lies, with OMON violently shooting them at a close range. That completely contradicts the official version claiming that the bullets were fired straight up into the air. pic.twitter.com/vrmiTjmbcv

— Franak Viačorka (@franakviacorka) October 18, 2020