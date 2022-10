Zwolennicy Trumpa oskarżeni o rebelię

Proces prawicowców uczestniczących w szturmie na Kapitol w styczniu 2021 r. toczy się z poważnego paragrafu.

„Obmyślili plan zbrojnej rebelii, by rozbić fundament amerykańskiej demokracji” – powiedział zastępca prokuratora amerykańskiego Jeffrey Nestler podczas pierwszego wystąpienia na poniedziałkowym otwarciu procesu przeciwko czołowym aktywistom ruchu „Oath Keepers” („Strażnicy przysięgi”). Na ławie oskarżonych zasiedli lider Stewart Rhodes i jego współpracownicy Kelly Meggs, Thomas Caldwell, Jessica Watkins, Kenneth Harrelson.

Stewart Rhodes, były żołnierz sił specjalnych i absolwent prawa w Yale, doskonale wiedział, co robi, kiedy 6 stycznia 2021 r. prowadził swoich zwolenników w kierunku siedziby amerykańskiego parlamentu, uznał Nestler. A chciał on, według oskarżyciela, dokonać siłowego ataku na władze USA i uniemożliwić objęcie urzędu przez Joe Bidena.

Pokazując nagrania z wtargnięcia kilkudziesięciu członków ruchu na Kapitol, ubranych w paramilitarne stroje, Nestler powiedział, że Rhodes kierował nimi „jak generała na polu bitwy”. Uznał, iż Oath Keepers „Nie przybyli do stolicy, aby bronić lub pomagać. Przybyli by atakować” – zacytował portal telewizji France24.

Podkreśla ona, że to najcięższe zarzuty jakie prokuratorzy wysunęli dotychczas przeciwko uczestnikom wtargnięcia do siedziby amerykańskiego parlamentu w 2021 r. Przygotowywanie rebelii i podjęcie takich działań zagrożone jest karą do 20 lat więzienia.

Do tej pory oskarżono formalnie 870 przeciwników Joe Bidena z takich paragrafów jak napaść, zakłócanie oficjalnych działań władz, a także nielegalne wkroczenie. Jedynie w przypadku kilkudziesięciu ujętych uczestników burzliwych zajść postępowanie toczy się z paragrafu o rebelii. Piątka działaczy Oath Keepers to pierwsi oskarżeni z tego paragrafu. Innymi są liderzy innego prawicowego ruchu – Proud Boys.

6 stycznia 2021 r. doszło szturmu zwolenników Donalda Trumpa na gmach amerykańskiego parlamentu, wdarcia się ich do sali plenarnej Senatu i użycia broni przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Doszło do tego po wiecu, na którym występował ustępujący prezydent USA Donald Trump. W czasie swojego przemówienia wezwał on zwolenników do pomaszerowania pod Kongres i oprotestowania zatwierdzania przez parlamentarzystów wyboru Joe Bidena na jego następcę. Po wtargnięciu zwolenników do gmachu parlamentu Trump wezwał ich do przerwania protestu. Zrobił to jednak podtrzymując tezę o fałszerstwach wyborczych.

W trakcie zamieszek na Kapitolu w Waszyngtonie śmierć poniosły 4 osoby, w tym zastrzelona kobieta. Rannych zostało 14 policjantów (jeden z nich zmarł później w szpitalu). Na miejscu aresztowano 52 osoby, znaleziono dwie bomby. Do protestów doszło też w wielu stanach. W nocy wznowiono posiedzenie Kongresu zatwierdzające głosowanie Kolegium Elektorów.

