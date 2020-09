Zmarł Andrzej Pityński, twórca m.in. Pomnika Katyńskiego i pomnika „Rzeź Wołyńska”

Nie żyje prof. Andrzej Pityński, rzeźbiarz, twórca wielu znanych pomników, m.in. Pomnika Katyńskiego w Jersey City czy niechcianego przez władze kilku polskich miast pomnika „Rzeź Wołyńska”.

O śmierci 73-letniego artysty poinformował na Twitterze prezydent Andrzej Duda, który w 2017 roku odznaczył Pityńskiego Orderem Orła Białego. „Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu profesora Andrzej Pityńskiego – Kawalera Orderu Orła Białego. Rzeźbiarza” – napisał Andrzej Duda. „Pogrążonych w żalu niech wspiera myśl, że Pan Profesor będzie na wieki żył w swoich dziełach. RiP” – dodawał prezydent.

Jak podaje Polskie Radio, Andrzej Pityński urodził się 15 marca 1947 roku w Ulanowie na Podkarpaciu. Jego rodzice należeli do podziemia antykomunistycznego, za co cała rodzina, włącznie z przyszłym rzeźbiarzem, była szykanowana. Pityński podjął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie był studentem m.in. Mariana Koniecznego. W 1974 roku wyemigrował do USA, gdzie początkowo pracował na budowie, potem podjął studia artystyczne na wydziale rzeźby w Arts Students League w Nowym Jorku. Z czasem przyjęto go do National Sculpture Society, był też profesorem rzeźby w Johnson Atelier Technical Institute of Sculpture w Mercerville.

Polska Agencja Prasowa do najbardziej znanych dzieł Andrzeja Pityńskiego zaliczyła Pomnik Katyński w Jersey City znajdujący się w prestiżowej lokalizacji nad rzeką Hudson naprzeciw Manhattanu, Bostoński Pomnik Partyzantów, Pomnik Mściciela w Doylestown i Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie (tzw. Pomnik Hallerczyków).

Pityński zaprojektował na zamówienie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce także pomnik „Rzeź Wołyńska”, który w 2017 roku został odlany w brązie w Gliwickim Zakładzie Urządzeń Technicznych i do dzisiaj znajduje się w magazynie. Na postawienie pomnika nie zgodziły się władze Jeleniej Góry, Rzeszowa i Kielc. Wobec dzieła Pityńskiego wysuwano zarzut „epatowania brutalnością”. Pojawiły się również doniesienia medialne o tym, że pomnik stanie w Toruniu na terenie należącym do redemptorystów, jednak do dzisiaj do tego nie doszło.

Kresy.pl / pap.pl