Radni Kielc nie zgodzili się na pomnik „Rzeź Wołyńska” Pityńskiego

Rada Miasta w Kielcach nie zgodziła się na postawienie w stolicy województwa świętokrzyskiego pomnika „Rzeź Wołyńska” autorstwa Andrzeja Pityńskiego.

Jak podało TVP3 Kielce, do dyskusji i głosowania nad propozycją postawienia w Kielcach pomnika „Rzeź Wołyńska” doszło w środę. Wnioskował o to Społeczny Komitet Budowy Pomnika. W trakcie dyskusji radna Agata Wojda z Koalicji Obywatelskiej przekonywała, że pomnik nie powinien zostać postawiony, ponieważ „epatuje brutalnością”.

„Oczywiście zaraz pewnie pojawi się kontrargument, że wojna była brutalna. Nie znam jednak w przestrzeni publicznej podobnych pomników” – mówiła Wojda, która uważa, że pomnik Pityńskiego jest „przykładem brutalizacji przestrzeni”. Radna KO użyła też argumentu, że pomnika nie chciały już inne samorządy.

Jednocześnie Wojda przekonywała, że sprzeciw wobec postawienia pomnika nie jest równoznaczny z kwestionowaniem rzezi wołyńskiej. Według niej spór dotyczy estetyki i kształtowania przestrzeni publicznej.

Podobne zarzuty wysuwał radny SLD Marcin Chłodnicki. „Problemem jest to, co ten pomnik przedstawia. Tam znajdują się m.in. odcięte głowy dziecięce nabite na widły. Już teraz się krzywimy, a co by było, jakby ten pomnik był postawiony. Czekam na inicjatywę, która w sposób godny i estetyczny upamiętni rzeź wołyńską” – mówił Chłodnicki.

Pogląd o drastyczności pomnika podzielił też reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Karyś. „Rzeź wołyńska to ogromna tragedia. Pamiętamy o ofiarach, ale drastyczność tego przekazu jest dla nas nie do przyjęcia” – twierdził Karyś proponując inne uczczenie zbrodni wołyńskiej.

Radna klubu KO Katarzyna Czech-Kruczek podnosiła argument, że pomnik nie wpłynie na poprawę relacji polsko-ukraińskich.

W głosowaniu przeciwko umieszczeniu w Kielcach pomnika „Rzeź Wołyńska” zagłosowało 14 radnych. 10 wstrzymało się od głosu.

Przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Mateusz Machnicki zaproponował, by radni wygospodarowali pieniądze na inny pomnik upamiętniający zbrodnię wołyńską.

