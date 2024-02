W Kongresie USA inicjatywa przeglądu relacji z RPA na skutek jej skargi przeciw Izraelowi

Wszczęte po skardze RPA postępowanie Międzyanrodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izraela może mieć wpływ na relacje USA z tym arfykańskim państwem.

Jak podał w sobotę johannesburski dziennik “Mail&Guardian” w Kongresie USA złożono projekt ustawy o generalnym przeglądzie relacji Stanów Zjednoczonych z Republiką Południowej Afryki. Projekt mający poparcie grup kongresmanów z obu partii przedstawiony został w tym tygodniu przez republikanina Johna Jamesa i demokratę Jareda Moskowitza i może, według dziennika, zagrozić perspektywom Republiki Południowej Afryki czerpania korzyści z ustawy o wzroście i możliwościach Afryki (AGOA) przyjętej przez amerykański parlament.

Inicjatywa ma być prawdopodobnie formą ukarania afrykańskiego państwa za jego skargę przeciw Izraelowi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie działań państwa żydowskiego przeciwko Palestyńczykom w Strefie Gazy. Na skutek skargi Trybunał nakazał Izraelowi podjęcie działań w celu zapobieżenia aktom ludobójstwa w Strefie Gazy, ale powstrzymał się od wezwania do zawieszenia broni, o które wnioskowała RPA.

W czasie postępowania MTS przedstawiciele afrykańskiego państwa wprost oskarżali państwo żydowskiego o dopuszczanie się ludóbjstwa na Palestyńczykach.

Projekt ustawy oczekuje na rozpatrzenie przez izbę. Zakłada on, że nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy prezydent USA Joe Biden w porozumieniu z sekretarzem stanu i sekretarzem obrony przedstawi przed odpowiednimi komisjami Kongresu dokument wyraźnie określający, czy Republika Południowej Afryki zaangażowała się w działania, które podważają bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych lub interesy ich polityki zagranicznej. Załącznikiem do oświadczenia ma być raport wyczerpująco uzasadniający wnioski amerykańskiego rządu w tej sprawie.

W uzasadnieniu do projektu ustawy grupa kongresmanów napisała, że RPA opowiadała się w przeszłości po stronie aktorów międzynarodowych, którzy są szkodliwi dla amerykańskich interesów, jak Rosja i Hamas. Autorzy projektu argumentują, że wsparcie rządu Republiki Południowej Afryki dla Hamasu sięga 1994 r., kiedy to murzyński Afrykański Kongres Narodowy (ANC) po raz pierwszy doszedł do władzy, przyjmując twarde stanowisko i konsekwentnie oskarżając Izrael o praktykowanie apartheidu, analogicznego do tego, jaki ANC zwalczał w swoim własnym kraju.

„Po niesprowokowanym i bezprecedensowym, straszliwym ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., podczas którego terroryści Hamasu zabili i porwali setki Izraelczyków, członkowie rządu Republiki Południowej Afryki i przywódcy ANC wyrażali różnorodne antysemickie i antyizraelskie oświadczenia i działania” – uznali projektodawcy. Zaliczono do nich wypowiedzi prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy oskarżającego Izrael o ludobójstwo, a także oświadczenie minister stosunków międzynarodowych i współpracy Naledi Pandora, w którym wyraziła ona zaniepokojenie eskalacją przemocy i wezwała Izrael do powściągliwości w odpowiedzi.

