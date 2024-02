Prezydent Brazylii porównał działania Izraela do ludobójstwa prowadzonego przez III Rzeszę

W rozmowie z dziennikarzem rosyjskch mediów państwowych Pawłem Zarubinem Władimir Putin zaznaczył, że interesuje go, aby zarówno rosyjscy, jak i zagraniczni słuchacze zrozumieli, jak wrażliwe i ważne jest dla Rosji „wszystko, co dzieje się w kierunku ukraińskim”. "Dla nich [Zachodu] to poprawa pozycji taktycznej, ale dla nas to los, to sprawa życia i śmierci. Chciałem, żeby ludzie, którzy będą tego słuchać zrozumieli to, nie mnie to oceniać, czy się udało, czy nie.” – słowa rosyjskiego przywódcy zacytowała w niedzielę agencja informacyjna TASS.



Komentując dla rosyjskiego dziennikarza wywiad z Amerykaninem Tuckerem Carlsonem, rosyjski przywódca podkreślił jakie znaczenie ma dla jego państwa wynik wojny z Kijowem.