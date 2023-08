Argentyna sięga po kolejne pieniądze z Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zatwierdził wydzielenie 7,5 miliarda dolarów dla Argentyny, powiedział w środę rzecznik ministra gospodarki Sergio Massy.

Kraj Ameryki Południowej zmaga się z narastającym kryzysem gospodarczym. “Rada dyrektorów MFW zatwierdziła wypłatę 7,5 miliarda dolarów” – powiedział w środę AFP rzecznik Massy. Sam MFW nie skomentował w środę decyzji swojego zarządu. Porozumienie łączy piąty i szósty przegląd istniejącego 30-miesięcznego programu MFW, co według pracowników Funduszu pomoże jakoś wpłynąć na „bardzo trudną” sytuację gospodarczą Argentyny.

Kraj zmaga się z poważnym kryzysem gospodarczym, w wyniku którego stopa inflacji przekroczyła 100 proc., a poziom ubóstwa wzrósł do 40 proc., podała France24.



Minister Massa udał się w tym tygodniu do Waszyngtonu, aby spotkać się z wyższymi urzędnikami MFW i Banku Światowego, ponieważ obie międzynarodowe instytucje finansowe rozważały odrębne decyzje dotyczące kraju. We wtorek Bank Światowy zatwierdził dla Argentyny dwa nowe projekty o wartości około 650 mln dolarów, których celem jest zwiększenie dostępu do finansowania działań łagodzących i adaptacyjnych do zmian klimatycznych oraz wzmocnienie programów żywnościowych.

Projekty mają na celu pomóc Argentynie „w stworzeniu podwalin pod bardziej zrównoważony i odporny wzrost gospodarczy oraz w poprawie efektywności usług publicznych i ochrony socjalnej” – stwierdziła w oświadczeniu Marianne Fay, dyrektor krajowa Banku Światowego na Argentynę, Paragwaj i Urugwaj decyzja.

France24 przypomina, że minister Massa jest kandydatem na prezydenta w wyborach, które odbędą się 22 października. Massa został wystawiony przez centrowy Front Odrodzenia. Należy do trójki faworytów wyborczego wyścigu, jak wskazują ostatnie sondaże.

Jednak współpraca z MFW nie zawsze jest dobrze odbierana w Ameryce Łacińskiej, gdzie jest on postrzegany jako organ zdominowany przez elity polityczne i ekonomiczne USA. W dodatku neoliberalne programy forsowane przez USA według części komentatorów pogłębiały kłopoty państw regionu.

france24.com/kresy.pl