Chiny mogą podważyć pozycję dolara i zadać powalający cios USA

Chiński dziennik spekuluje o możliwości redukcji przez władze ChRL udziału amerykańskich obligacji w chińskiej rezerwie finansowej.

O planach chińskich napisał w sobotę portal Business Insider za chińskim dziennikiem „Global Times”. Powiązana z oficjalnym Pekinem gazeta twierdzi, że już w najbliższym okresie władze finansowe ChRL mogą pozbyć się amerykańskich obligacji na łączną sumę około 200 mld dol., zmniejszając posiadaną przez siebie pulę do 800 mld dol. „Taki krok może poważnie naruszyć międzynarodowy system finansowy i utrudnić USA dalsze pożyczanie pieniędzy” – zauważa Business Insider.

Jak podkreśla portal, Chińczycy już od jakiegoś czasu pozbywają się amerykańskich papierów skarbowych. Tylko od początku bieżącego roku sprzedali ich na sumę 106 mld. dol. Oficjalnym powodem jest bardzo wysokie zadłużenie USA, które sięgnęło 106,9 proc. PKB to jest 26,7 biliona dol. W roku bieżącym kwota zadłużenia wyemitowanego przez rząd USA wyniesie około 98 proc. amerykańskiego PKB. W przyszłym roku deficyt budżetowy ma, według ekspertów, przekroczyć wartość całej amerykańskiej gospodarki.

Polityka masowego pozbywania się amerykańskich papierów skarbowych może być poważnym ciosem wymierzonym w finanse USA, a więc i w same supermocarstwo. Status dolara jako globalnej waluty rozliczeniowej i rezerwowej pozwala Stanom Zjednoczonym zadłużać się niemal bez kosztów. Powoduje to zresztą, że na globalnych rynkach masa pieniężna dolara znacznie przekracza rezerwy finansowe USA czy nawet wartość dób produkowanych przez amerykańską gospodarkę. Mimo to potęga USA i ich prestiż pozwala Waszyngtonowi „drukować” kolejne dolary i papiery dłużne czyli pozyskiwać kapitał.

Działania Chin już podważyły zaufanie do amerykańskiej waluty. Business Insider zwraca uwagę na jej osłabienie. Od początku bieżącego roku euro umocniło względem dolara o 5,6 proc., z czego w tylko lipcu o aż 4,9 proc.

„Chiny będą stopniowo zmniejszać swoje zadłużenie Stanów Zjednoczonych do około 800 miliardów dolarów w normalnych okolicznościach. Ale oczywiście Chiny mogą sprzedać wszystkie swoje amerykańskie obligacje w skrajnym przypadku, takim jak konflikt zbrojny” – portal zacytował za „Global Times” Xi Junyanga, profesora finansów i ekonomii na Uniwersytecie w Szanghaju.

Zhou Maohua, analityk z Everbright Bank twierdzi z kolei, że „wzrost amerykańskiego zadłużenia w warunkach wielkiej recesji zmusi Rezerwę Federalną USA do trzymania się bardzo luźnej polityki pieniężnej w celu pobudzenia gospodarki i zwiększenia wpływów podatkowych. Spowoduje to spadek rentowności dolara amerykańskiego, co sprawi, że aktywa będą mniej atrakcyjne dla posiadaczy obligacji, w tym dla Chin”. Według Zhou oznaczać to będzie odchodzenie przez kolejne kraje od dolara jako waluty rezerwowej i rozliczeniowej, a więc upadek jego szczególnego statusu.

businessinsider.com/kresy.pl