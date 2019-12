Putin stawia warunki Białorusi: tańszy gaz w zamian za utworzenie organów ponadnarodowych w państwie związkowym

Prezydent Rosji Władimir Putin uwarunkował obniżenie cen gazu dla Białorusi od utworzenia organów ponadnarodowych w państwie związkowym. Zdaniem części analityków, to najmocniejsza wypowiedź Putina w ostatnim czasie, a dla Białorusi „warunki nie do zrealizowania bez rezygnacji z suwerenności gospodarczej”.

W czwartek, jak pisaliśmy wcześniej, prezydent Rosji Władimir Putin wziął udział corocznej wielogodzinnej konferencji prasowej transmitowanej przez największe rosyjskie kanały telewizyjne. W jej trakcie odniósł się m.in. do kwestii relacji rosyjsko-białoruskich i sprawy tzw. Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, uważając, że jak dotąd postępy na tym polu są niewielkie.

– W najlepszym razie, kluczowe decyzje nie zostały podjęte. Mówiąc wprost, 90 proc. nie zostało zrobione – powiedział Putin, oceniając stan dotychczasowych rozmów na ten temat z Białorusią, głównie z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką.

Władze w Mińsku narzekają m.in. na ceny gazu z Rosji i uważają, że powinny płacić tyle, ile sąsiedni rosyjski obwód smoleński, plus koszty transportu, biorąc pod uwagę próby realizacji koncepcji państwa związkowego i wspólnego rynku surowców energetycznych w przyszłości. Białoruś zaznacza też, że straci setki milionów dolarów rocznie przez zmiany w rosyjskiej polityce podatkowej i chce odszkodowania. Rosja z kolei twierdzi, że subsydia, które wypłaca Białorusi, kosztują ją miliardy dolarów ze skarbu państwa.

Na początku grudnia br. Aleksander Łukaszenko spotkał się z Władimirem Putinem w Soczi. Celem rozmów było omówienie dalszego planu integracji obu państw, według ustalonej wcześniej tzw. „mapy drogowej”. Zdaniem publicystów z obu państw wszystko w ich relacjach jest jasne – Białoruś chce dużych ustępstw ze strony Rosji i zachowania swojej niepodległości, natomiast Rosja w zamian za pomoc gospodarczą oczekuje dalszej integracji politycznej. Jak podkreślają komentatorzy, oba stanowiska wzajemnie się więc wykluczają.

Putin powiedział podczas czwartkowej konferencji, że Białoruś płaci 127 dol. za 1000 m sześc. gazu, czyli najmniej spośród krajów, do których Rosja eksportuje gaz i znacznie mniej, niż średnia cena za taką ilość dla krajów Europy (tj. około 200 dol. za 1000 m sześc.). Oba kraje wciąż nie doszły do porozumienia, jak mają wyglądać ceny gazu od nowego roku.

– Byłoby błędem, gdybyśmy zaczęli [bardziej] subsydiować Białoruś, biorąc pod uwagę nierozwiązaną kwestię budowy państwa związkowego – powiedział Putin, zaznaczając, że skala subsydiowania regionu Smoleńska jest najwyższa i zużywa się tam 2 mld metrów sześc. gazu, podczas gdy na Białoruś Moskwa sprzedaje 20 mld. – Jeśli będziemy dotować całą białoruską gospodarkę, to oznaczałoby to, że całkowicie subsydiujemy surowiec dla całego kraju – uważa rosyjski prezydent.

Jego zdaniem, „cena gazu dla Białorusi na poziomie obwodu smoleńskiego, jest możliwa przy utworzeniu organów ponadnarodowych”. Zaznaczył, że do zgody na taką stawkę byłyby potrzebne „wspólne reguły w postaci ustaw, w tym w dziedzinie podatków, polityki subsydiowania, wsparcia z budżetów różnych szczebli w różnych sektorach”.

– W tym celu potrzebne są nawet wspólne organy ponadnarodowe – kontrolne i emisyjne. Powinny działać wspólne zasady w sferze polityki antymonopolowej, a być może i wspólna instytucja – oświadczył rosyjski prezydent. Dodał, że to ogromna praca, do której konieczne są wola polityczna i chęć z obu stron. – Po naszej stronie taka wola jest – powiedział. Putin mówił też, że rozmowy o pogłębionej integracji są w toku, choć nie wiadomo obecnie, co uda się uzgodnić.

W ocenie analityka Arcioma Szrajbmana, była to „najmocniejsza co do formy i treści wypowiedź Władimira Putina w ciągu ostatniego roku”. W swoim komentarzu na portalu społecznościowym zaznaczył, że prezydent Rosji „nie żądał dotąd utworzenia organów ponadnarodowych”, podczas gdy „Mińsk zaś wielokrotnie mówił, że nie jest gotowy się na nie zgodzić”.

W rozmowie z PAP Szrajbman powiedział, że nie są to po prostu twarde warunki, ale „warunki nie do zrealizowania bez rezygnacji z suwerenności gospodarczej Białorusi”. W jego ocenie, takie twarde stawianie sprawy przez Putina raczej zmniejsza niż zwiększa szanse na porozumienie. Kolejne rozmowy dotyczące tzw. pogłębionej integracji z udziałem prezydentów Rosji i Białorusi mają odbyć się w Petersburgu 20 grudnia.

Przypomnijmy, że na początku grudnia br. Aleksandr Łukaszenko podkreślił na forum izby wyższej parlamentu, że za jego władzy Białoruś nie połączy się z żadnym innym państwem, nawet z Rosją.

Od końca zeszłego roku władze Rosji naciskają na Mińsk by pogłębić integrację dwóch państw, od czego uzależniają udzielenie Białorusi ekonomicznego wsparcia w postaci preferencyjnych cen sprzedawanego temu krajowi rosyjskiej ropy i gazu. I choć w czerwcu roku bieżącego rosyjski minister gospodarki twierdził, że rządy dwóch państw osiągnęły już porozumienie niemal we wszystkich zagadnieniach związanych z pogłębianiem wzajemnych związków, to jednak po spotkaniu premierów Rosji i Białorusi w tymże miesiącu okazało się, że na szczeblu między rządowym porozumienia nie ma. Od tego czasu trwają negocjacje, których przeciąganie się faktycznie uniemożliwiło podpisanie porozumień o pogłębieniu integracji 8 grudnia, czyli w rocznicę podpisania umowy z 1991 r. o rozwiązaniu ZSRR. Wiadomo, że oba kraje parafowały wstępny program działań w ramach integracji, ale dotąd nie został on upubliczniony. Według ostatnich informacji w ramach Państwa Związkowego ma zostać utworzony wspólny rząd i parlament.

Jak pisaliśmy, choć negocjacje Putina i Łukaszenki prowadzone na początku grudnia w Soczi w sprawie pogłębienia integracji ich państw nie dały rezultatu, zwolennicy białoruskiej opozycji zorganizowali w Mińsku demonstracje, by wyrazić swój sprzeciw wobec tego procesu. Kilkuset opozycjonistów protestowało w białoruskiej stolicy już w dzień szczytu w Soczi, a dzień później po raz kolejny zebrali się w jej centrum. Część przedstawicieli opozycji białoruskiej jawnie wyraża obawy, że ich kraj może nawet zostać „wchłonięty” przez Rosję.

W tym kontekście zwraca uwagę, że w miniony poniedziałek w Szanghaju minister finansów Białorusi, Andrej Charkawiec, podpisał umowę z Chińskim Bankiem Rozwoju na otrzymanie kredytu o wartości 500 mln dolarów. Pożyczka nie jest związana z realizacją żadnego projektu i może zostać wykorzystana w dowolnych celach, takich jak spłata publicznego zadłużenia, zakup złota czy zwiększenia rezerw walut zagranicznych. Jak twierdzi ministerstwo, udzielenie kredytu jest także ważnym dowodem na „rozwój relacji gospodarczych Białorusi z Chinami”.

Informacje o trwających negocjacjach ministerstwa finansów Białorusi z Chińskim Bankiem Rozwoju pojawiły się latem tego roku. Po tym, jak Mińsk nie doszedł do porozumienia z Rosją w sprawie udzielenia pożyczki na kwotę 600 mln dolarów, zaczął intensywnie rozmawiać z Chinami.

Reuters / PAP / forsal.pl / Kresy.pl