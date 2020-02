Przewodniczący Knesetu: Niezależnie od wyniku wyborów anektujemy Zachodni Brzeg

Wczoraj przewodniczący izraelskiego Knesetu obiecał, że rząd przystąpi do aneksji terytorium na okupowanym Zachodnim Brzegu, niezależnie od wyniku kolejnych wyborów. Sprawę opisał sprzyjającemy żydowskiemu osadnictwu portal Israel National News.

Yuli Edelstein zapowiedział aneksję Zachodniego Brzegu podczas uroczystości inauguracji rozbudowy osady Kirjat Arba w pobliżu Hebronu.

Nie Ameryka, nie Europejczycy i nie „Palestyńczycy” – to Kneset ogłosi światu nasze zamiary rozszerzenia suwerenności Izraela na Judeę i Samarię [Zachodni Brzeg] – powiedział wieloletni polityk syjonistycznej partii Likud.

Odnosząc się do proponowaneog przez Donalda Trumpa planu pokojowego dla Izraela i Palestyny, przewodniczący Knesetu stwierdził: Powiedziałem natychmiast po opublikowaniu programu i powtarzam [teraz]: czy ten program stanie się rzeczywistością, czy pozostanie piękną i kolorową książeczką, zależy wyłącznie od nas. 23 Kneset ma być „Knesetem suwerenności”.

Według Edelsteina plan administracji Trumpa jest istotny z punktu widzenia „tego, co już zostało osiągnięte”: Zmusił cały świat do zmiany warunków, które stosuje w odniesieniu do izraelskiego osadnictwa. Nie tak dawno temu w politycznym spektrum dominowało proste równanie: ustępstwa są równoznaczne z międzynarodowym uznaniem. (…) Ogromne znaczenie „Deal of the Century” polega na tym, że wprowadza nową koncepcję z nowymi równaniami: suwerenność oznacza uznanie, wiara oznacza sukces .

Izrael dzisiaj otwarcie ogłasza, że ​​zamierza zastosować suwerenność w Judei i Samarii oraz że żadna katastrofa nie spotka nas w wyniku tej decyzji – mówił Edelstein.

„Plan pokojowy” zaproponowany przez administrację Trumpa zakłada powstania „państwa palestyńskiego” w formie niewielskich enklaw położonych na terytorium kontrolowanym przez Izrael. Palestyńczycy mieliby dostać perspektywę uznania swojego państwa ze stolicą na przedmieściach Jerozolimy. Plan zakłada aneksję nielegalnych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu przez Izrael, aneksji większość dróg, zasobów wody, terenów rolnych i pasa wzdłuż granicy z Jordanią. „Państwo palestyńskie” nie posiadałoby także własnych sił zbrojnych. Plan został oceniony „bardzo dobrze” przez szefa polskiej dyplomacji.

Przedstawione przez Trumpa porozumienie zostało szybko odrzucone przez Hamas oraz Palestyński Islamski Dżihad. Podobnie uczyniły władze Autonomii Palestyńskiej. Prezydent Mahmud Abbas nazwał plan „nonsensem” i zapowiedział, że Palestyńczycy nie poddadzą się i będą sprzeciwiać się „pokojowymi środkami”.

Jak przekazywaliśmy, po ogłoszeniu planu na ulice Ramallah wyszli Palestyńczycy paląc zdjęcia Trumpa i Netanjahu. Doszło tam też do brutalnych starć z siłami izraelskimi, podobnie jak w Nablusie i w różnych innych częściach Strefy Gazy, a także w okolicy Betlejem. Czerwony Półksiężyc poinformował o 13 rannych Palestyńczykach, z czego jedna osoba trafiła do szpitala po trafieniu gumowym pociskiem. Pozostali zostali poszkodowani przez gaz łzawiący.

W zeszłym tygodniu premier Izraela, na jedenaście dni przed wyborami, ogłosił budowę kolejnych trzech tysięcy mieszkań na nielegalnym osiedlu w Autonomii Palestyny.

Niedawno powstała także amerykańsko-izraelska komisja, która wyznaczy terytoria Palestyny przeznaczone do aneksji.

Ambasador USA w Izraelu David Friedman wezwał Binjamina Netanjahu, by wstrzymał się z aneksją części Zachodniego Brzegu Jordanu – oświadczył, że „plan pokojowy” Trumpa dla Palestyny powstał w wyniku trzyletnich negocjacji pomiędzy władzami USA i Izraela, a „zastosowanie izraelskiego prawa” wobec ziem, które mają zostać anektowane przez Izrael, wymaga „zakończenia procesu mapowania” przez wspomnianą komisję. „Jakiekolwiek jednostronne działanie przed zakończeniem działań komisji zagraża planowi i amerykańskiemu uznaniu” – napisał ambasador USA.

Izrael zdobył Wschodnią Jerozolimę, Zachodni Brzeg i Strefę Gazy w wojnie w 1967 r. Tereny te w planach Palestyńczyków mają stać się częścią ich przyszłego państwa. Nieustanna rozbudowa nielegalnych osiedli żydowskich podważa możliwość powstania niezależnej Palestyny. Dzisiaj około 700 tysięcy Żydów, czyli jedna dziesiąta liczby zamieszkującej w sąsiednim Izraelu, żyje na palestyńskich terytoriach okupowanych.