Palestyna: Izraelskie buldożery spychają kamienie na protestujących i bezczeszczą ciała zabitych

W ostatnich dniach w sieci pojawiły się dwa nagrania przedstawiające zachowanie izraelskich sił bezpieczeństwa wobec Palestyńczyków. Jedno zostało opublikowane i opisane przez dziennik Haaretz i ukazuje buldożer spychający kamienie na protestujących, a drugie udostępnił palestyński dziennikarz Omar Ghraieb – widzimy na nim jak izraelski spychacz bezcześci zwłoki Palestyńczyka.

Wideo opublikowane w piątek przez Haaretz pokazuje izraelski buldożer jadący z dużą prędkością i spychający kamienie w kierunku palestyńskich protestujących w wiosce Kafr Kaddum na Zachodnim Brzegu.

CZYTAJ TAKŻE: „To powolna śmierć”. Izrael zalewa uprawy w Strafie Gazy tuż przed zbiorami

Głazy wcześniej umieszczone zostały na ulicy przez Palestyńczyków w ramach cotygodniowych demonstracji przeciwko izraelskiej okupacji. Palestyńczycy starli się z żołnierzami Izraelskich Sił Obronnych, a buldożery widoczne na wideo były obrzucane kamieniami.

Spychacz zatrzymał się, gdy jeden z zsuwających się kamieni uderzył protestującego mężczyznę. Kolejne prawie trafiły w dziecko. Ranny Palestyńczyk został ewakuowany przez Czerwony Półksiężyc do szpitala w Kalkilja.

Murad Shatawi, ojciec wspomnianego dziecka, powiedział Haaretzowi, że buldożer pchał kamienie przez około sto metrów i jechał z wyjątkowo dużą prędkością.

CZYTAJ TAKŻE: Izrael: Islamski Jihad przeprowadził atak rakietowy

W odpowiedzi na incydent IDF oświadczyło: Tego popołudnia około 70 Palestyńczyków uczestniczyło w zamieszkach w Kafr Kaddum, podczas których spychali opony i rzucali kamieniami w żołnierzy IDF na miejscu zdarzenia. Siły, które pracowały nad opanowaniem zamieszek, tak jak robią to w każdy piątek, zidentyfikowały kamienną barierę umieszczoną przy wjeździe do wioski, która miała nie dopuścić do przyjazdu sił porządkowych i umożliwić kontynuację zamieszek (…) do usunięcia kamieni z drogi użyto narzędzi inżynieryjnych. Podczas wykonywania czynności nastąpiło masowe rzucanie kamieniami.

Z kolei film udostępniony przez Omara Ghraieba ukazuje eskortowany przez czołg Merkava buldożer w pobliżu płotu Strefy Gazy. Kilkukrotnie przejeżdża on po zwłokach zabitego chwilę wcześniej Palestyńczyka. Na filmie widać także, że postrzelono jedną z osób, które próbowały zabrać zwłoki.

CZYTAJ TAKŻE: Palestyński chłopiec stracił oko po postrzeleniu przez izraelskiego policjanta

#Graphic: barbaric video of #Israel bulldozer repeatedly running over a dead body of a Palestinian shot dead by Israeli soldiers earlier near #Gaza fence. Another Palestinian was shot when trying to move the body away. https://t.co/AadnooT63b

— Omar Ghraieb🇵🇸 (@Omar_Gaza) February 23, 2020