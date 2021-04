Prześladowanie Polaków na Białorusi (Kresowy Przegląd Tygodnia #24)

Polscy działacze zostali zabrani na przesłuchanie w czasie, gdy mieli wziąć udział w posiedzeniu Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z Białorusią; wiceprzewodniczący Delegacji – reprezentant Polaków z Litwy Waldemar Tomaszewski – wezwał do zintensyfikowania działań UE ws. uwięzionych Polaków; Europejska Służby Działań Zewnętrznych uznała, że na Białorusi rozwijana jest kampania propagandowa o antypolskim ostrzu; poseł Robert Winnicki utworzył w Białymstoku w biurze poselskim punkt wsparcia dla Polaków z Kresów.

W środę rano w mieszkaniu Andrzeja Pisalnika i Iness Todryk Pisalnik pojawili się funkcjonariusze milicji. Przeprowadzili rewizję, a następnie zabrali działaczy Związku Polaków na Białorusi do Mińska gdzie byli oni przesłuchiwani. Oboje zostali zwolnieni w środę wieczorem po przesłuchaniu. Byli oni przesłuchiwani jako świadkowie. Prawdopodobnie w sprawie podżegania do nienawiści na tle narodowościowym, o co białoruska prokuratura oskarża czworo innych działaczy ZPB: Andżelikę Borys, Irenę Biernacką, Andrzeja Poczobuta, Marię Tiszkowską.

Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Białorusią Robert Biedroń uznał, że data przesłuchania Pislaników nie była przypadkowa. Tego dnia sekretarz Zarządu Głównego ZPB miał bowiem wziąć udział w wirtualnym zebraniu Delegacji, które zostało w środę poświęcone w całości prześladowaniom polskiej mniejszości na Białorusi. Jej wiceprzewodniczącym jest reprezentant Polaków z Litwy Waldemar Tomaszewski.

„Zwracam się do pana Przewodniczącego z propozycją, aby nasza Delegacja wystąpiła z oficjalnym wnioskiem do Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepha Borrella, aby ten zwiększył swoją aktywność w kwestii aresztowanych wszystkich Polaków na Białorusi, a nie tylko wybranych przez niego osób.” – powiedział Tomaszewski. Uznał on, że „samo oświadczenie Borrella, które wydał, to za mało”. Tomaszewski chce powołania specjalnego zespołu do monitorowania tej sprawy, do którego zaproszeni powinni być przedstawiciele Delegacji do spraw stosunków z Białorusią. Jak uzasadnił polski polityk z Litwy – „jesteśmy do tego przygotowani merytorycznie, jako ci którzy kilkakrotnie byli tam na miejscu i wielokrotnie rozmawiali z przedstawicielami opozycji, władzy”.

Europejska Służby Działań Zewnętrznych uznała, że na Białorusi rozwijana jest kampania propagandowa o antypolskim ostrzu. Unijna służba uznała, że oskarżanie białoruski Polaków akurat o gloryfikowanie „Burego”, a zarazem „rehabilitację nazizmu” jest bezpodstawna propagandową kalką upowszechnianą przez kanał białoruskiej telewizji państwowej Biełaruś1, a także telewizje CTV i ONT.

Poseł Konfederacji Robert Winnicki ogłosił w towarzystwie działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, stowarzyszenia Koliber oraz Młodych dla Wolności, że jego biuro poselskie w Białymstoku ma funkcjonować jako punkt wsparcia dla Polaków z Kresów.

Polityk powiedział jakiej pomocy kresowiacy mogą oczekiwać w jego biurze – „Mówimy o wsparciu jeśli chodzi o pomoc prawną, pomoc materialną, pomoc organizacyjną. Taka, która jest niezbędna wszystkim tym, którzy doświadczają prześladowań, którzy często przenoszą się do Polski, czy wręcz uciekają do Polski.”

