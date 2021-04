Unijna dyplomacja uznała, że białoruskie media uprawiają antypolską propagandę

Europejska Służby Działań Zewnętrznych uznała, że na Białorusi rozwijana jest kampania propagandowa o antypolskim ostrzu.

Informację taką podał w czwartek portal rp.pl, którego dziennikarz dotarł do specjalnego raportu unijnej służby poświęconego sytuacji na Białorusi. Unijni dyplomaci zauważyli, że sam pretekst dla rozpoczęcia represji wobec polskich działaczy społecznych jest fałszywy – białoruskie prokuratury sugerowały, że upamiętniając „żołnierzy wyklętych” Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego oraz Związek Polaków na Białorusi gloryfikowały Romualda Rajsa „Burego” odpowiedzialnego za śmierć kilkudziesięciu białoruskich cywilów. Jednak białoruscy urzędnicy nie przedstawili żadnego dowodu na to, że w działaniach polskich organizacji społecznych przewijała się akurat postać „Burego”.

Unijna służba uznała, że oskarżanie białoruski Polaków akurat o gloryfikowanie tej postaci, a zarazem „rehabilitację nazizmu” jest bezpodstawna propagandową kalką upowszechnianą przez kanał białoruskiej telewizji państwowej Biełaruś1, a także telewizje CTV i ONT.

Raport szczegółowo wymienia sformułowania jakie padają w białoruskich mediach, w tym w tych mniej oficjalnych. Na powiązanym z białoruskimi służbami specjalnymi kanale Żołtyje Sliwy na Telegramie napisano na przykład, że „reżim Morawieckiego – Dudy–Kaczyńskiego prowadzi politykę narastającej agresji. W kontrolowanych przez ambasadę szkołach chwalony jest »Bury«, promowana jest mapa z obwodami brzeskim, grodzieńskim i mińskim jako części Polski. Podczas próby zamachu stanu w sierpniu ub. r. machali flagami państwowymi, a analitycy [polscy] opublikowali plany operacji wojskowej przeciwko Białorusi z dostępem do Dniepru. Jak długo można tolerować bezczelną hienę europejską?”.

Raport kwalifikuje tego rodzaju przekaz białoruskich mediów jako antypolską propagandę.

Od ponad czterech tygodni na Białorusi trwa fala represji wymierzonej w działających w tym państwie Polaków. Jak poinformowaliśmy 9 marca, białoruskie władze zdecydowały o wyrzuceniu z Białorusi z konsulatu generalnego RP w Brześciu polskiego konsula, Jerzego Timofiejuka, który 28 lutego br. wziął udział w lokalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, co białoruskie władze propagandowo przedstawiły jako czczenie „bandytów” odpowiedzialnych za „ludobójstwo Białorusinów”. Skromne obchody były organizowane przez Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, którym kieruje Anna Paniszewa. Także we wtorek na portalu internetowym głównego, białoruskiego dziennika państwowego „Biełaruś Siegodnia”, ukazał się artykuł Andrieja Mukowozczika, w którym autor ostro skrytykował Paniszewą przyrównując ją do „szkodnika”. Jeszcze ostrzej zaatakował liderką polskiej organizacji brzeski wideobloger Jurij Uwarow.

Prokuratura brzeska wszczęła postępowanie w sprawie „podżegania do nienawiści na tle narodowościowym” oraz „rehabilitacji nazizmu” do jakiego miało dojść w trakcie wspomnianych obchodów ku czci żołnierzy wyklętych zorganizowanych przez Forum Paniszewej. Za przestępstwo z tego paragrafu grozi kara pozbawienia wolności od pięciu lat. Pokuratura miasta Brześcia twierdzi, że „pod pretekstem świadczenia usług informacyjnych i kulturalno-oświatowych z udziałem co najmniej 20 nieletnich uczniów i młodych mieszkańców Brześcia byli gloryfikowani zbrodniarz wojenni, włączając Romualda Rajsa, znanego pod pseudonimem <<Bury>>” – zacytował Reform.by. Polska dyplomacja, której przedstawiciel brał udział w zebraniu, zaprzecza by na spotkaniu w Polskiej Szkole Społecznej im. R. Traugutta sławiono akurat „Burego”.

10 marca białoruska milicja zatrzymała w Brześciu współzałożyciela Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego Aleksandra Nawodniczego. Jak podała białoruska, państwowa agencja informacyjna BiełTa polski działacz społeczny został zatrzymany „w sprawie o heroizację zbrodniarzy wojennych”.

11 marca prezes Forum – Anna Paniszewa opublikowała swoje nagrane wystąpienie w mediach społecznościowych Anna Paniszewa. Jak stwierdziła działalność jej organizacji „miała na celu odrodzenie polskiej kultury w Brześciu i obwodzie brzeskim” oraz „upowszechniać najlepsze wzory polskiej kultury muzycznej, literackiej, historycznej wśród etnicznych Polaków Brześcia, a także wszystkich chętnych”. Paniszewa stanowczo odrzuciła oskarżenia białoruskich władz. Wystąpienie zostało nagrane w Polsce, gdzie polska działaczka przebywała w delegacji. Dzień później wróciła na Białoruś, gdzie została zatrzymana przez funkcjonariuszy. W Internecie pojawiło się następnie krótkie nagranie z przesłuchania Paniszewej na którym skarży się ona na użycie przemocy. Pojawiły się też niepotwierdzone informacje, że rozpoczęła ona głodówkę w areszcie śledczym.

Po aresztowaniu Paniszewej i Nawodniczego przedstawiciele prokuratur nachodzili także inne społeczne organizacje oświatowe białoruskich Polaków. Według informacji jaką nasza redakcja uzyskała od anonimowego źródła, w Brześciu miejscowe władze oświatowe wydały polecenie by wszyscy wychowawcy klas we wszystkich szkołach państwowych w tym mieście sporządzili listę uczniów uczących się języka polskiego wraz z adnotacjami gdzie dane dziecko uczy się polszczyzny. Prokuratura miasta Brześcia zwróciła się także do władz obwodu brzeskiego o delegalizację podmiotu prowadzącego Polską Szkołę Społeczną im. Romualda Traugutta.