Protest imigrantów w białoruskim obozie [+WIDEO]

Stanisław Żaryn poinformował w poniedziałek na Twitterze o proteście imigrantów w obozie na Białorusi. „Reżim Aleksandra Łukaszenki jest wciąż zainteresowany destabilizowaniem Polski”.

Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w poniedziałek o proteście imigrantów w obozie na Białorusi.

W magazynach, które służby białoruskie wykorzystują do grupowania cudzoziemców, migranci zorganizowali protest. Nie chcą wracać do swoich krajów, chcą czekać na możliwość przedarcia się do UE. W czasie protestu cudzoziemcy krzyczeli: „nie chcemy do domu, chcemy do Europy”. W akcji filmowanej na potrzeby propagandowe brały udział również także dzieci. Od wielu dni służby białoruskie rozpuszczają plotki wśród cudzoziemców, które mają na celu zachęcanie ich do atakowania granicy RP i prób przedarcia się na Zachód. Reżim Aleksandra Łukaszenki jest wciąż zainteresowany destabilizowaniem Polski. Jednocześnie prowadzona jest gra na uśpienie czujności tych, którzy chronią polską granicę – informuje.

W magazynach, które służby białoruskie wykorzystują do grupowania cudzoziemców, migranci zorganizowali protest. Nie chcą wracać do swoich krajów, chcą czekać na możliwość przedarcia się do UE.

Jak informowaliśmy wcześniej, w intrenecie pojawiły się propagandowe nagrania z udziałem dzieci nielegalnych imigrantów. Na nagraniu, widać dzieci z rysunkami. Jeden z rysunków przedstawia martwego Świętego Mikołaja.

Propaganda białoruska w natarciu. Dzieci cudzoziemców są wykorzystywane do produkcji materiałów propagandowych. Tym razem wykorzystano motywy dot. Świąt Bożego Narodzenia – poinformował w sobotę Stanisław Żaryn na Twitterze.

Na nagraniu, które udostępnił widać dzieci z rysunkami w motywie Świąt Bożego Narodzenia. Jeden z rysunków przedstawia martwego Świętego Mikołaja z podpisem „czekamy tutaj”.

Belarusian propaganda keeps pushing its hostile narrative against Poland. The children of migrants are used to produce propaganda materials. This time, Christmas themes were used.

„Działania propagandy rosyjskiej i białoruskiej mają na celu wywarcie dodatkowej presji na Polskę, by zgodziła się na szlak migracyjny organizowany przez służby białoruskie” – przekonuje Żaryn.

Jak informowaliśmy, w niedzielę odnotowano 35 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Straż Graniczna wydała 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. „Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali z samochodu petardy hukowe” – podała SG na Twitterze.

W niedzielę 05.12 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 35 prób jej nielegalnego przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali z samochodu petardy hukowe.

W niedzielę na odcinku ochranianym przez PSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 30 os. szturmowała granicę.

W piątek służby Białorusi kilkukrotnie uszkadzały concertinę na odcinkach granicy ochranianych przez placówki SG w Michałowie i w Czeremsze. Podczas jej naprawiania służby Polski były oślepiane laserami.

W czwartek wieczorem na granicy polsko-białoruskiej doszło do kolejnego incydentu. Zdarzenie miało miejsce pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską, w gminie Czeremcha na Podlasiu. Białoruscy funkcjonariusze ponownie wspomagali tam migrantów, próbujących nielegalnie sforsować polską granicę. Interweniujący polscy policjanci, strażnicy graniczni i żołnierze byli oślepiani przez Białorusinów światłem stroboskopowym i laserami.

Jak poinformowała w piątek rano Straż Graniczna, w czwartek 2 grudnia br. odnotowano 46 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 9 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Zaznaczono też, że siłowe próby przekroczenia granicy miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki SG Narewce oraz w Czeremsze. Informacja ta dotyczy również incydentu, o którym informowała policja.

Z kolei o sytuacji w rejonie Narewki informowaliśmy jeszcze w czwartek. Według SG, w czwartek rano kolejna grupa nielegalnych imigrantów siłowo forsowała granicę. W stronę patroli polskich służb rzucane były kamienie, kawałki drzewa, gałęzie oraz metalowe rurki. Nikomu nie udało się sforsować granicy. Podobne próby miały miejsce przez cały tydzień. W czasie jednego z incydentów polscy funkcjonariusze zostali obrzuceni kamieniami przez Białorusinów.

W środę Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w okolicach Terespola ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią. Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzału dokonano z terenu Białorusi.

