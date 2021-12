Martwy Święty Mikołaj na propagandowych rysunkach

Stanisław Żaryn poinformował, że białoruska propaganda ponownie wykorzystuje dzieci imigrantów. Na nagraniu, które udostępnił widać dzieci z rysunkami. Jeden z rysunków przedstawia martwego Świętego Mikołaja.

Propaganda białoruska w natarciu. Dzieci cudzoziemców są wykorzystywane do produkcji materiałów propagandowych. Tym razem wykorzystano motywy dot. Świąt Bożego Narodzenia – poinformował w sobotę Stanisław Żaryn na Twitterze.

Na nagraniu, które udostępnił widać dzieci z rysunkami w motywie Świąt Bożego Narodzenia. Jeden z rysunków przedstawia martwego Świętego Mikołaja z podpisem „czekamy tutaj”.

Belarusian propaganda keeps pushing its hostile narrative against Poland.

The children of migrants are used to produce propaganda materials. This time, Christmas themes were used. 1/2 pic.twitter.com/pSZFcK9dvr

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 4, 2021