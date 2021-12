Francja: Prawicowy kandydat Eric Zemmour zaatakowany podczas wiecu wyborczego [+VIDEO]

W niedzielę wieczorem prawicowy publicysta i kandydat w wyborach prezydenckich w 2022 r. Eric Zemmour został zaatakowany na swoim wiecu wyborczym – przekazał Antoine Diers, rzecznik prasowy nowego ruchu politycznego Rekonkwista.

W czasie pierwszego wiecu wyborczego w Villepinte w podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis Zemmour został zaatakowany gdy przechodził przez tłum uczestników. Zemmour odniósł kontuzję nadgarstka i otrzymał zwolnienie lekarskie – informuje BBC. Rzecznik nowopowstałej partii poinformował o planach złożenia oficjalnej skargi.

W czasie przechodzenia przez tłum zebranych, obecny na wiecu mężczyzna złapał Zemmoura za szyję. Następnie interweniowała ochrona.

Atak na kandydata był jednym z kilku brutalnych incydentów podczas imprezy, która odbyła się w niedzielę wieczorem w centrum konferencyjnym na północny wschód od stolicy Paryża. W czasie wiecu doszło również do bójek lewicowych dbojówkarzy Antify oraz zwolenników Zemmoura.

We wtorek Eric Zemmour oficjalnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w kwietniu 2022 roku. Ogłosił także utworzenie nowego ruchu politycznego Rekonkwista. W czasie pierwszego wiecu, który odbył się w niedzielę, zapowiedział m.in. ograniczenie migracji i prawa do azylu, a także dostępu do służby zdrowia dla imigrantów. W czasie wiecu zapowiedział także ograniczenie tzw. prawa ziemi przy przyznawaniu francuskiego obywatelstwa. Opowiedział się za poprawą stanu edukacji i likwidacją „ideologii LGBT” we francuskich szkołach. Postuluje ponadto „powrót do tradycyjnych wartości w życiu publicznym i narodowym”. Deklaruje się także jako przeciwnik „szerzącego się islamolewactwa”.

