Biden chce zbojkotować Igrzyska Olimpijskie w Pekinie

Prezydent USA Joe Biden powiedział w piątek, że przygotowuje zestaw kompleksowych inicjatyw mających na celu utrudnienie Rosji wystąpienia przeciwko Ukrainie - podaje agencja Reutera.

Biden, zapytany w Białym Domu przez dziennikarkę o to, co ma zamiar zrobić w sprawie Ukrainy, odpowiedział: "To, co robię, to przygotowanie czegoś, co uważam za najbardziej wszechstronny i znaczący zestaw inicjatyw, aby panu Putinowi było bardzo, bardzo trudno iść naprzód i robić to, czego ludzie się obawiają".