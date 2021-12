Le Pen: Jeżeli wygram wybory, to Francja zapłaci za Polskę kary nałożone przez TSUE

TSUE nałożył na Polskę milion euro dziennych kar za łamanie „zasad praworządności”. Otóż Francja za Polskę tę karę zapłaci – oświadczyła Marine Le Pen, liderka Zjednoczenia Narodowego, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, który ukazał się w niedzielę.

TSUE nałożył na Polskę milion euro dziennych kar za łamanie zasad praworządności. Otóż Francja za Polskę tę karę zapłaci! Jesteśmy płatnikiem netto do budżetu Unii i odejmiemy sobie te koszty od naszej nadpłaty. Francja jest krajem założycielskim Unii, jej sercem. Jakąż siłę będzie miała koalicja krajów walczących o ochronę własnej tożsamości, jeśli dołączy do nich Francja! Dlatego moje zwycięstwo ma tak duże znaczenie dla przyszłości całej Wspólnoty – zadeklarowała Marine Le Pen, cytowana w niedzielę przez Rzeczpospolitą.

Liderka Zjednoczenia Narodowego została zapytana, co łączy PiS i Zjednoczenie Narodowe. „Idea, że narody za wszelką cenę muszą pozostać suwerenne i wolne i tylko pod tym warunkiem mogą tworzyć sojusz europejski. Nie możemy się pogodzić z tym, że bez zgody narodów czy wręcz wbrew nim próbuje się szantażem i groźbami narzucić politykę przeciwną ich interesom. Odbiera się im zdolność do ochrony własnych granic, zachowania tożsamości, własnych wartości, kodów kulturowych, obyczajów. To jest przewodnia idea, która łączy nasze ugrupowania” – odpowiedziała.

„Chcemy jak najszybciej, mam nadzieję, że za tej kadencji Parlamentu Europejskiego, utworzyć w Strasburgu jedno ugrupowanie. Gdy jesteśmy podzieleni, Komisja Europejska jak snajper strzela osobno do każdego z nas. Polski, Węgier. Ale kiedy się zjednoczymy, będzie to dla niej o wiele trudniejsze. Przykład: Bruksela chciała przeforsować vademecum, w którym zalecała, aby już nie zwracać się per pani, pan. Nie mówić więcej o Bożym Narodzeniu. Ale gdy główne siły polityczne twardo się temu przeciwstawiły, dała za wygraną” – dodała.

Le Pen podkreśliła, że „Polska pokazała, że nieugiętość przynosi efekty”. „Gdy Polacy nie pozwolili, aby używano przeciw nim emigrantów jako broni hybrydowej, Białoruś musiała z tego zrezygnować. Polska broniła tu całej Europy. To samo z zasadą, że konstytucja narodowa ma znaczenie nadrzędne nad regulacjami i orzecznictwem europejskim” – wskazała.

Przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego zadeklarowała, że jeśli zostanie w kwietniu prezydentem Francji, to naciśnie na Komisję Europejską, aby odblokowała środki z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Le Pen została zapytana, czy to już koniec Unii Europejskiej. „Takiej, jaką znamy: mam nadzieję, że tak. To będzie wspomniany już sojusz europejskich narodów. Unia zafundowała nam wolny rynek, ale nie ochroniła przed nieuczciwą konkurencją spoza Europy. Narzuca nam coraz bardziej wyśrubowane normy, stawiając naszych przedsiębiorców, rolników na pozycji przegranej, skoro towary z importu spoza Unii tych norm nie spełniają. To trzeba zmienić. Przywróciłabym też narodom szereg kompetencji, które odebrała im Unia. Komisja Europejska zostałaby przekształcona w sekretariat Rady UE. Nie ma żadnego powodu, aby miała tyle władzy, tym bardziej że przejęła ją, nie pytając o to państw i przez to ograniczając pole demokracji” – odpowiedziała.

Liderzy europejskich prawicowych partii spotkali się w sobotę w Warszawie, aby porozmawiać o tym, jak mogą współpracować na rzecz zmian w Unii Europejskiej. Spotkanie otworzył Jarosław Kaczyński, obecni są między innymi premier Węgier Viktor Orban, liderka francuskiej prawicy Marine Le Pen i lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal.

Wydarzenie to, określane mianem szczytu, nastąpiło po październikowej wizycie Le Pen w Budapeszcie, która była częścią wysiłków podejmowanych przez nią i Orbana w celu konsolidacji europejskiej prawicy. Jarosław Kaczyński powiedział, że sobotnie spotkanie miało na celu znalezienie wspólnej płaszczyzny i zacieśnienie współpracy na szczeblu UE, choć przyznał, że nie będzie to łatwe.

rp.pl / Kresy.pl