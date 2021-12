Znaczący wzrost handlu z Chinami

Dane na temat polskiego importu za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wskazują na znaczący wzrost wwozu z Chin.

Portal wGospodarce przytoczył w sobotę dane zwarte w Kompendium Handlu Zagranicznego Polski opracowanym przez Polski Fundusz Rozwoju. Chińska Republika Ludowa, ustępując jedynie Niemcom jako partner importowy Polski, wyraźnie zwiększyła wartość dóbr sprzedanych w naszym kraju w porównaniu do dwóch poprzednich lat.

Po pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku łączna wartość importu z ChRL wyniosła niemal 29,5 mld euro. Oznacza to wzrost o 26,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i o 38,4 proc. w porównaniu do trzech kwartałów roku 2019. „Import z Chin po dziewięciu miesiącach br. już przekroczył poziom odnotowany w całym 2019 roku, do importu z 2020 r. brakuje około 3,5 mld euro” – podkreślili analitycy PFR.

Jeśli brać pod uwagę łączną masę, nie wartość towarów przywiezionych z ChRL, odnotowano wzrost o 16,7 proc. w porównaniu do roku 2020 i o 17,6 proc. wobec 2019 r.

W okresie styczeń-wrzesień odnotowano też wzrost eksportu z Polski do Chin, jednak rósł on wolniej niż import. We wspomnianym okresie polskie firmy sprzedały Chińczykom dobra o wartości 207,4 mld euro. To wzrost o 20,3 proc. wobec analogicznego okresu w zeszłym roku i o 17,2 proc. w 2019 r.

wgospodarce.pl/kresy.pl