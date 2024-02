Prezydent Gruzji: Musimy zostać członkami UE, aby uniknąć dominacji Rosji na Morzu Czarnym

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili jest przekonana, że jej kraj powinien zostać członkiem UE przede wszystkim po to, aby uniknąć dominacji Rosji na Morzu Czarnym.

Jak podaje portal Europejska Prawda, prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili jest przekonana, że jej kraj powinien zostać członkiem UE przede wszystkim po to, aby uniknąć dominacji Rosji na Morzu Czarnym.

“Czy ktoś może sobie wyobrazić, jak wyglądałaby obecna wojna na Ukrainie, gdyby Polska, kraje bałtyckie, Rumunia, Bułgaria nie były w UE? Zatem poprzednie rozszerzenie faktycznie zapewniło dodatkowe bezpieczeństwo całej UE, a kolejne rozszerzenie dodatkowo zapewni bezpieczeństwo UE i nas” – powiedziała Zurabiszwili.

Według prezydent Federacja Rosyjska robi teraz to, co zapowiadała w 2007 roku – nie pozwoli Zachodowi na wejście do Morza Czarnego.

“Myślę, że leży to w interesie Unii Europejskiej i oczywiście Gruzji, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszych połączeń z Europą, aby Rosja nie była wyłącznym państwem na Morzu Czarnym, jak próbuje to zrobić” – podkreśliła.

“Kolejne rozszerzenie, nasze rozszerzenie, będzie dodatkową wartością bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej i dla nas. Na tym polega solidarność i wspólne wartości. Mamy też bardzo ważną kwestię bezpieczeństwa, o której niewiele mówimy – Morze Czarne” – powiedziała.

Przypomnijmy, że Zurabiszwili oświadczyła, że będzie kontynuować wyjazdy zagraniczne, które uważa za konieczne i słuszne, oraz że broni konstytucji kraju, choć partia rządząca zarzuca jej coś przeciwnego.

“Wszystkie instytucje Gruzji powinny zrobić wszystko, co w ich mocy, aby promować integrację europejską. Uważam to za swój najwyższy i najważniejszy obowiązek, dlatego składam wizyty. Byłem w Berlinie, Brukseli, Paryżu. Korzystam ze swoich koneksji, wykorzystuję fakt, że ludzie mi ufają. Ale przede wszystkim jest to zaufanie do Was – gdybyście nie wystąpili i nie pokazali całej Europie jak ważna jest ta europejska perspektywa, nie miałabym takiej pewności” – powiedziała prezydent w swoim orędziu do narodu. Dodała, że w związku z niezatwierdzeniem wizyt, przeprowadza je na własny koszt i nadal będzie to robić.

Kresy.pl/Europejska Prawda