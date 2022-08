Węgry bezpieczne energetycznie – Gazprom zgodził się na dodatkowe dostaw

Węgry podpisały dodatkową umowę z Gazpromem. Dzięki temu jesienią będą miały do dyspozycji dodatkowe miliardy metrów sześciennych gazu.

O nowej umowie z Gazpromem poinformował w środę rzecznik rządu Węgier Zoltán Kovács. Jak napisał na Twitterze zapewni ona jego państwu około 5,8 mld dodatkowych metrów sześciennych gazu ziemnego. Podkreślił on, że dodatkowe ilości „błękitnego paliwa” zapewnią Węgrom bezpieczeństwo energetyczne w pogrążonej w kryzysie paliwowym Unii Europejskiej.

BREAKING: Hungary signs contract with @GazpromEN about max. 5.8 million m3 extra natural gas on a daily basis, on top of the contract quantity already in force. Hungary’s energy supply is safe.

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August 31, 2022